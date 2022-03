No se conoce su nombre y apellidos por motivos de seguridad. Sólo se sabe que Wali, el apodo por el que es conocido este ex militar canadiense del Regimiento Real 22, alcanzó el nivel de leyenda en Irak y Afganistán eliminando con su rifle de francotirador a decenas de enemigos. Y entre esas bajas, se anotó la muerte confirmada a más larga distancia registrada hasta ahora: 3.540 metros. Wali, que no tiene miedo a mostrar su rostro, acaba de llegar a Ucrania para unirse a su Legión Extranjera de la Defensa Territorial.

La batalla por Ucrania también se juega en el campo de la propaganda y la comunicación. Y en este sentido, el gobierno de Volodómir Zelenski, se ha apuntado un buen tanto al conseguir reclutar para sus brigadas de voluntarios extranjeros a uno de los francotiradores más célebres de la actualidad.

Este ex militar canadiense, que sirvió en Afganistán y también en Irak, vive ahora como civil dedicado al sector de la informática. Ha dejado a un lado la programación, ha desempolvado su uniforme y su equipo, y ha tomado un vuelo junto con otros voluntarios hacia Ucrania. Ya se encuentra en el país. De hecho, hasta pudo ser fotografiado a su llegada al aeropuerto, e incluso la cadena estadounidense CBS consiguió entrevistarle.

Canadian sniper and others “soldiers” head to Ukraine and support resistance. pic.twitter.com/v97jqiwH90 — Kyle Bryan (@KyleBryan) March 5, 2022

«Mi mujer se opone»

«Tengo que ayudarles porque esta gente está siendo bombardeada sólo porque quieren ser europeos y no rusos. Hace una semana estaba programando y ahora voy a coger misiles antitanque de un almacén para matar a gente real… esa es mi realidad. Mi mujer se opone a la idea. Ha sido lo más difícil de esta decisión. Te puedes imaginar lo que dijo y lo que piensa de todo esto», confesó Wali a la CBS.

Los tiradores de élite ya han demostrado su papel fundamental en el escenario ucraniano. La pasada semana, un francotirador ucraniano consiguió alcanzar y matar al general Andrey Sukhovetsky, jefe del 41 Ejército de Armas Combinadas del Distrito Militar Central de Rusia. El oficial de mayor rango que había sobre suelo ucraniano. Le alcanzó de un disparo a una distancia de 1.500 metros, tal y como informó el ejército ucraniano.

La leyenda de Wali

Ahora, los ucranianos sueñan con que el canadiense Wali reedite sus éxitos en el campo de batalla. Según Nexta, una organización ucraniana que difunde información para el gobierno de Zelensky, Wali podría llegar alcanzar «las 40 muertes por día».

La muerte por la que ha ganado su fama se registró el 22 de junio de 2017. En una ubicación no revelada por el Gobierno canadiense, Wali disparó su rifle McMillan TAC-50. Una de las armas más precisas del mundo, que está detrás de 3 de las 5 muertes confirmadas desde mayor distancia. Su objetivo aquel día era un terrorista del Estado Islámico.

La distancia que separaba a ambos era de 3.540 muertos. Tras unos segundos de vuelo de la bala, del calibre 12,7 x 99 OTAN, el proyectil impactó en el cuerpo del terrorista. Por el tamaño de la bala, la muerte seguramente fue instantánea. Y por su velocidad, 805 metros por segundo, ni siquiera llegó a oír el disparo.

Rifle McMillan TAC-50.

Hasta el presidente canadiense, Justin Trudeau, presumió de aquel éxito de Wali. “Lo que ocurrió ahí debe celebrarse por la excelencia de las fuerzas canadienses, por su formación y su manera de cumplir con sus obligaciones”.

El último récord hasta entonces lo había conseguido un binomio del Ejército británico en 2009 en Afganistán. Con un rifle Accuracy, consiguieron alcanzar a un objetivo a una distancia de 2.475 metros. Aquello ya fue una proeza. El de Wali, ocho años más tarde, lo superó por más de un kilómetro.

Un disparo de esas características, explican fuentes militares, «está al alcance de muy pocos tiradores». De hecho, ni siquiera es suficiente la pericia del soldado. «Hace falta unas condiciones meteorológicas y una presión atmosférica concreta, e incluso una dosis de suerte», aseguran. Además, aparte de alcanzar al objetivo, debe poder confirmarse su baja. Y Wali llega a Ucrania dispuesto a hacerlo muchas veces.