Terremoto político en Ucrania por acusaciones de corrupción en los suministros militares, irregularidades y comportamientos reprobables a una docena de cargos políticos y funcionarios públicos, que se ha saldado con una catarata de ceses en lo que constituye el primer escándalo de esta magnitud desde el comienzo de la invasión rusa. La ola de dimisiones amenaza con erosionar el firme apoyo occidental al liderazgo político en Kiev. Uno de los últimos en dimitir este martes ha sido el número dos de la Fiscalía General del Estado, Oleksiy Simonenko, acusado de haber venido a España diez días de vacaciones a disfrutar la Nochevieja, a pesar de que los viajes al extranjero, salvo por motivos profesionales, están prohibidos para los ucranianos varones en edad del servicio militar (hasta los 60 años).

Simonenko salió de Ucrania el 30 de diciembre de 2022 a través de la frontera con Polonia en el puesto fronterizo de Korczowa-Krakovets en un turismo de lujo propiedad del millonario ucraniano Hryhoriy Kozlovsky y conducido por sus guardaespaldas. Simonenko fue ‘cazado’ por el periodista de investigación ucraniano, Mikhail Tkach, tras detectar la torpeza de su mujer, que no se le ocurrió otra cosa que subir las fotos en redes sociales. «La matrícula del coche 0001, en el que el fiscal general adjunto salía del país, me llamó la atención, por lo que decidí verificarla. Me pareció todo demasiado impúdico para una persona en ese cargo. Resultó que el automóvil estaba registrado a nombre de la empresa de un empresario de Lviv muy conocido y diputado Hryhoriy Kozlovsky», explicó Tkach en las redes sociales.

Kozlovsky es el presidente honorario del club FC Rukh Lviv, un equipo de fútbol que juega en la primera división de Ucrania y propietario del hotel Elily Resort, que se ha vuelto muy popular entre los ucranianos. Después de que el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, fuera conocedor de las vacaciones del fiscal general del Estado adjunto, en mitad de la guerra y durante la vigencia de ley marcial, reaccionó con dureza prohibiendo los viajes al exterior de los funcionarios públicos por motivos no relacionados con su actividad pública. «Quienes quieren descansar ahora, lo harán fuera del servicio estatal. Los funcionarios ya no podrán viajar al extranjero de vacaciones o por algún otro propósito no estatal», remarcó Zelenski.

Pero al escándalo de Oleksiy Simonenko hay que sumar también el de uno de los hombres de confianza del presidente ucraniano. Se trata del jefe adjunto de la Administración presidencial, Kyrylo Tymoshenko, quien ha sido descubierto usando para su disfrute personal un vehículo todoterreno donado a Ucrania con fines humanitarios por el grupo estadounidense General Motors. Tras las revelaciones, Simonenko devolvió el vehículo al Ejército ucraniano y presentó su renuncia. «Agradezco al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, la confianza y la oportunidad de hacer buenas obras todos los días y cada minuto», escribió Tymoshenko en una plataforma de mensajería un, y agregó: «Gracias a las fuerzas armadas por salvar y defender a nuestro país».

Corrupción en Defensa

Por su parte, el número dos del Ministerio de Defensa, el viceministro de Defensa, Vyacheslav Shapovalov, responsable del apoyo logístico a las Fuerzas Armadas, también presentó su dimisión este lunes por haber inflado los precios en un contrato de compra de alimentos para los soldados ucranianos. El contrato tendría un valor de 324 millones de euros, llegando a triplicar su valor real.

A esa dimisión le precedió también la del viceministro de Infraestructura, Vasyl Lozinsky, arrestado tras ser acusado de aceptar un soborno de 370.000 euros para facilitar la compra de generadores eléctricos a precios disparados en un momento en el que Ucrania sufre importantes cortes de luz en su red estatal. Por otro lado, Pavlo Galimon, líder adjunto del partido de Zelenski, Servidor del Pueblo, fue destituido este lunes tras el posible pago de sobornos para adquirir una vivienda en Kiev por un precio superior a sus ingresos.

Dos viceministros, Vyacheslav Nehoda e Ivan Lukerya, también renunciaron a sus puestos en el Ministerio ucraniano de Comunidades y Desarrollo de Territorios. Oleh Nemchinov, miembro del Gobierno ucraniano, escribió asimismo en una plataforma de mensajería que el Gabinete había aprobado la destitución de Vitaliy Muzychenka, el viceministro de Políticas Sociales. Según Nemchinov, se aprobaron otros decretos presidenciales para despedir a los jefes de las administraciones militares regionales de la región de Dnipropetrovsk (Valentyn Reznichenko), Zaporizhzhya (Oleksandr Starukh), Kiev (Oleksiy Kuleba), Sumy (Dmytro Zhyvytskiy) y la región de Jersón (Yaroslav Yanushevich).