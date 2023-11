La vicealcaldesa de Jerusalén vuelve a retratar a Sánchez: «En vez de condenar a los terroristas, condena a Israel»

Esta martes, un día después de que apareciese en Espejo público (Antena3), la vicealcaldesa de Jerusalén ha vuelto a retratar a Pedro Sánchez: “No hizo nada positivo. En vez de condenar a los terroristas, condena a Israel”, ha señalado Fleur Hassan-Nahoum en el programa En boca de todos (Cuatro) después de las declaraciones que el presidente del Gobierno Español hizo en su visita oficial y por las que el grupo terrorista Hamás llegó a felicitarle. La vicealcaldesa hizo, ante el periodista Diego Losada, una comparativa muy interesante del conflicto: “Es como si a Inglaterra le diera por declarar el Estado de Cataluña. ¿Cómo le sentaría a él (Pedro Sánchez)?”. La política israelí ha vuelto puntualizar que el conflicto con Palestina “es una guerra para la humanidad”.

El presentador Diego Losada comenzó la entrevista con la vicealcaldesa de Jerusalén, Fleur Hassan-Nahoum, anunciando que “Israel ya tiene la lista de los diez rehenes que serán liberados en las próximas horas” y que “puede haber más”. La entrevistada respondió que: “Gracias a Dios . Yo espero que todos los días haya más”. La política israelí aseguró que los terroristas de Hamás “empezaron esta guerra con una masacre horrorosa que mató a 1400 personas el 7 de octubre, que raptó a bebés, que violó a mujeres, que mató a 300 personas en un concierto. Nosotros no empezamos esta guerra y con que lo mínimo que pueden hacer es sacar a los civiles todos los días y espero que saquen más”.

Losada preguntó si la tregua va a durar dos jornadas más “porque desde la comunidad internacional si se pide que más días a Israel”, a lo que la vicealcaldesa de Jerusalén respondió: “Nosotros lo que necesitamos es sacar a más inocentes civiles. Nosotros lo que no le queremos dar a Hamás es una oportunidad de refrescarse para atacarnos de nuevo. Porque lo están diciendo. Eso es lo que quieren hacer sus líderes que están en los mejores hoteles de Qatar diciendo que ellos van a hacer más masacres a Israel y a los israelí. Quiero decir que para nosotros esto es una guerra de defensa, esto es una guerra para la humanidad, para defendernos de estos barbáricos que han hecho lo que han hecho y todo el mundo lo ha visto».

Contra Pedro Sánchez

Losada aprovechó para preguntarle sobre la visita de Pedro Sánchez a Israel y declarar, entre otras cosas, que el conflicto entre Palestina a Israel “ no puede implicar la muerte de civiles inocentes” en la Franja de Gaza o que la solución comienza por reconocer el Estado palestino. Una polémica que ha creado un conflicto internacional entre España e Israel pero que, según el ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, la crisis diplomática ya está zanjada.

La vicealcaldesa de Jerusalén, sin embargo, volvió a atacar a Pedro Sánchez: “Yo lo que pienso es que la visita de Pedro Sánchez aquí no hizo nada positivo. Vino a nuestro país, vio lo que vio y en vez de condenar a los terroristas, condena a Israel por matar indiscriminadamente a niños, que es una mentira, porque nosotros tenemos mucho cuidado. Nosotros estamos protegiendo a los ciudadanos de Gaza, avisándoles antes de echar un misil. Nosotros estamos llegando a los hospitales cuando encontramos centros terrorismo debajo del hospital y sacando a los inocentes de esos hospitales que están rodeados de terroristas” Fleur Hassan-Nahoumn también se quejó de que Sánchez quisiera declarar un Estado palestino: “¿Pero él quién es? Es como si Inglaterra le diera por declarar un Estado de Cataluña. ¿Cómo le sentaría a él?”.

Y hablando de la convivencia de dos estados (el de Israel y el de Palestina) dentro del mismo territorio, la política dejó claro que: “Nadie dice que no tienen que haber dos estados. Israel lo ha intentado cinco veces. En los años 30, en los años 40, en los años 90, con la conferencia que empezó en Madrid en los años 2001 y en el 2006 y, de paso, en el 2005. Nosotros salimos de Gaza. Gaza ha tenido 15 años del régimen de Hamás, que ha destrozado Gaza. Nosotros dejamos una economía buenísima en Gaza en el 2005 y en vez de aprovecharse y convertir Gaza en un Dubai, en un Singapur, lo han convertido en una zona de guerra y han invitado encima a Irán”.

Y para terminar, Fleur Hassan-Nahoum declaró que: “A nosotros nos da mucha pena la muerte de civiles pero nosotros no tenemos la culpa. Nosotros no empezamos una guerra. Nosotros no nos escondemos. Es una pena que se estén muriendo civiles pero la culpa no la tiene Israel. La culpa la tiene jamás que empezó esta guerra”.

La vicealcaldesa de Jerusalén ya señaló a Sánchez en ‘Espejo público’

El lunes 27 de noviembre de 2023, la vicealcaldesa de Jerusalén ya atacó a Pedro Sánchez en Espejo público (Antena 3). Entre otras cosas, Fleur Hassan-Nahoum aseguró que: “No sé para qué vino Pedro Sánchez a Israel. ¿Para decirnos a nosotros las leyes de guerra cuando somos los que más las respetamos en este territorio?” “Pedro Sánchez no puede dar lecciones a Israel porque saca a los radicales de la prisión. Demuestra que no ha abierto un libro de historia”.