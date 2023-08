El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha anunciado este domingo que su país recibirá al menos 42 aviones de combate F-16 tras el acuerdo alcanzado con Dinamarca y Países Bajos que estipula, con el beneplácito de Estados Unidos, la entrega de estos aviones cuando termine el entrenamiento de pilotos de combate ucranianos.

Acompañado del primer ministro neerlandés en funciones, Mark Rutte, el presidente de Ucrania ha celebrado este domingo en la ciudad holandesa de Eindhoven un acuerdo que representa «otro paso para fortalecer el escudo aéreo de Ucrania: los F-16», ha aplaudido Zelenski en un mensaje a través de su cuenta en redes sociales.

Today, we took another step to strengthen Ukraine's air shield. F-16s.

These jets will be used to keep Russian terrorists away from Ukrainian cities and towns.@MinPres Mark Rutte and I reached an agreement on the number of F-16s to be transferred to Ukraine once our pilots and…

