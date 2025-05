Trump fulmina a su asesor de Seguridad Nacional, Mike Waltz, por la filtración de planes de ataque de EEUU

El asesor de Seguridad Nacional, Mike Waltz, y su adjunto, Alex Wong, abandonarán este jueves sus cargos, destituidos por Donald Trump. Así lo asegura la cadena Fox News.

La noticia llega tras semanas de rumores y repetidas negativas del cese por parte del presidente, quien insistió en varias ocasiones en que el cargo de Waltz no corría peligro.

Al parecer, Trump se reunió este miércoles con miembros de su gabinete, tras cumplir 100 días en el cargo el martes, y Mike Waltz asistió a la reunión. Después, el líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, declaró a Fox News: «El asesor de seguridad nacional, Waltz, se ha marchado. Es el primero. Y sin duda no será el último».

Fuentes de la cadena de televisión indicaron que probablemente se anunciará el despido de más empleados de la oficina, y se espera que el presidente Donald Trump se pronuncie en breve públicamente sobre el asunto.

Mike Waltz, quien anteriormente fue congresista de Florida y boina verde de combate condecorado, ha sido criticado por demócratas y críticos desde marzo, cuando el editor en jefe de la revista Atlantic, Jeffrey Goldberg, publicó un relato de primera mano sobre cómo fue agregado a un chat grupal de Signal con los principales líderes de seguridad nacional, incluidos Waltz, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y el director de la CIA, John Ratcliffe, mientras discutían ataques contra terroristas de Yemen.

Mike Waltz asumió la responsabilidad de la inclusión de un periodista en el chat grupal, y le dijo a Laura Ingraham, de Fox News: «Asumo toda la responsabilidad. Yo creé el grupo», dijo. «Es vergonzoso. Vamos a llegar al fondo del asunto».

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, le dijo el lunes cuando se le preguntó sobre los informes que afirmaban que Waltz y otros serían despedidos: «No vamos a responder a los informes de fuentes anónimas».

Trump ya dijo los medios el 3 de abril que un grupo de otros miembros del personal del Consejo de Seguridad Nacional habían sido despedidos tras el informe de Atlantic sobre la filtración del chat de Signal en marzo, que caracterizaba a la administración Trump como alguien que enviaba mensajes de texto con «planes de guerra» respecto a un ataque planeado contra los rebeldes hutíes en Yemen.

Revelaciones de Trump

«Siempre vamos a despedir a gente que no nos gusta, o gente que no creemos que pueda hacer el trabajo, o gente que pueda tener lealtades hacia alguien más», dijo Trump desde el Air Force One cuando se le preguntó sobre los informes sobre los despidos del Consejo de Seguridad Nacional el 3 de abril.

Trump confirmó el despido de miembros del Consejo de Seguridad Nacional, pero señaló que no se trataba de muchos. Añadió entonces que seguía confiando en su equipo del Consejo de Seguridad Nacional, señalando que «lo han hecho muy bien» y «han tenido un gran éxito con los hutíes».