Trump acusa al FBI de «robar» sus pasaportes y califica su actuación como «tercermundista»

El FBI se incautó de tres de los pasaportes de Donald Trump durante el registro en su mansión de Mar-a-Lago, en Florida, la pasada semana, según ha confirmado el propio ex presidente de Estados Unidos. El mandatario ha difundido un comunicado en el que carga con dureza contra la agencia federal, a la que acusa de «robar» sus documentos y califica su actuación de «tercermundista».

«Wow, en la redada del FBI en Mar-a-Lago me robaron mis tres pasaportes, uno caducado, junto con todo lo demás», ha escrito Trump en su propia red social, añadiendo que «esto es un asalto a un oponente político a un nivel que nunca antes se había visto en nuestro país», concluyendo con énfasis que esto le parece «¡tercermundista!».

En concreto, los agentes se habrían llevado el pasaporte vigente del ex presidente, uno caducado, y el documento diplomático, de modo que actualmente no podría hacer uso de ellos.

Se trata de una nueva revelación relacionada con el registro efectuado por agentes del FBI la pasada semana en la mansión que el ex presidente tiene en Florida y durante la cuál él no se encontraba allí, estaba en su edificio principal de Nueva York.

Privilegio abogado-cliente

Además, el propio Trump también ha lanzado otra denuncia, asegurando que varios de los documentos que la agencia federal se llevó de su domicilio violarían el privilegio abogado-cliente. «Me acabo de enterar de que el FBI, ahora famoso por el registro en Mar-a-Lago, se llevó cajas de material con el privilegio abogado-cliente y también otro material ejecutivo, que son conscientes de que no deberían haberse llevado», ha asegurado el propio ex presidente.

El FBI se llevó once lotes de documentos clasificados durante el registro de hace una semana en la mansión que Trump tiene en Florida, en virtud de una orden que facultaba a los agentes para incautarse documentos supuestamente clasificados. El exmandatario alega que él mismo desclasificó los documentos sospechosos. En total, los agentes federales se llevaron 20 cajas de documentos de la mansión de Trump. Ahora se sabe que también se llevaron tres pasaportes del magnate y ex presidente.