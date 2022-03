El Ejército de Ucrania ha informado de que cuatro buques de asalto anfibio y otros tres de misiles han abandonado su base en Crimea y se dirigen a Odesa para iniciar una gran ofensiva contra la tercera ciudad más importante de Ucrania. Tras la toma de Jersón la ciudad de Odesa sería clave para ganar todo el sur de Ucrania. Se calcula que Rusia dispone de más de 140 buques de combate en la zona, muchos de ellos estacionados en el Mar de Azov y otros en el puerto de Sebastopol después de que Rusia se anexionase la península de Crimea. Mientras tanto, los habitantes de Odesa se organizan para tratar de hacer imposible la llegada a las playas con obstáculos y sacos terreros.

De confirmarse, esta operación anfibia supondría sería el primer desembarco en suelo europeo desde el asalto de Chipre por los turcos en 1974 y uno de los más importantes desde la Segunda Guerra Mundial. Los trabajos de resistencia y de un posible rechazo del ataque corren a cargo del coronel Maxim Marchenko, nombrado hace unos días por Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania, al mismo tiempo que nombraba a un antiguo jefe de la Inteligencia, Igor Taburets, comandante en jefe de Cherkasy, una ciudad junto al río Dniéper a medio camino entre Odesa y Kiev, considerada estratégica por su ubicación. Según algunas informaciones hace unas semanas las autoridades turcas negaron el paso por el estrecho del Bósforo desde el Mar de Mármara al Mar Negro a la fragata «Almirante Kasatónov».

Si los rusos capturan Odesa tendrán prácticamente todo el sur de Ucrania tomada, un gran puerto de control del Mar Negro y vía libre para dirigirse hacia Moldavia si quieren o hacia el norte. Odesa fue fundada por el almirante español José de Ribas en 1784 mientras se encontraba al servicio de la emperatriz rusa Catalina la Grande. En el año 2000 obtuvo la calificación de puerto franco por lo que dispone de una legislación fiscal bastante mas relajada de lo normal.

La noticia de este convoy llega después de que Igor Kolijayev, alcalde de Jersón, confirmase que las tropas rusas entraron en la ciudad y tomasen el edificio de la alcaldía, una localidad de 290 mil habitantes, al sur de Ucrania, con un valioso puerto. «Los ocupantes están en todas las partes de la ciudad y son muy peligrosos», dijo el responsable de la administración regional, Guennady Lakhuta. La toma de Jersón es la mayor victoria rusa desde el inicio de la invasión hace hoy ocho días. El alcalde de Jersón explicó que no hizo «ninguna promesa» a los rusos y solo les pidió «que no disparen contra la gente». Según informaron fuentes de inteligencia británica, Járkov y Mariupol siguen bajo mando ucraniano y no han sido tomadas por Rusia. Esta tarde se reanudarán las negociaciones entre Rusia y Ucrania y ya hay un millón de refugiados ucranianos según Naciones Unidas.

Rusia ha estado poniendo en posición gran parte de su flota en el Mediterráneo y el Mar Negro durante el mes de febrero. Tres buques de la Flota del Norte fueron trasladados al Mediterráneo a principios del mes pasado. Eran el acorazado «Mariscal Ustínov», la fragata «Almirante Kasatónov» y el destructor «Vicealmirante Kulakov», que cruzaron el estrecho de Gibraltar, en dirección al Este a primeros de febrero. El día 4 de febrero la Armada rusa ya informó de que seis buques de desembarco de las flotas del Norte y del Báltico habían atracado en el puerto sirio de Tartus, que acoge una base naval rusa. Se desconoce si alguno de estos se encontrarían actualmente en Crimea. Además al mismo puerto llegaron los buques «Piotr Morgunov», «Gueorgui Pobedonosets», «Olenegorski Gorniak», «Korolev», «Minsk» y «Kaliningrado», todos desde el puerto báltico de Kaliningrado.

A la misma zona atravesando el canal de Suez llegaron otros tres buques de la flota del Pacífico, el acorazado «Variag», el destructor «Almirante Tributs» y el buque cisterna «Boris Butoma». Supuestamente todos estos barcos llegaban para unas maniobras bajo el mando del Almirante Jefe de la Armada rusa, Nikolái Yevménov. Rusia negó reiteradamente que estos barcos se preparasen para la invasión de Ucrania. En total, Rusia tiene en la zona unos 140 buques que transportan cerca de 10.000 soldados.