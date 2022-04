El ministerio de Defensa de Rusia ha anunciado este jueves que el potente crucero de misiles, Moskva, se ha hundido en el Mar Negro mientras era remolcado hacia el puerto en medio de una tormenta. Desde rusia se había informado de un incendio en el buque insignia de la Flota del Mar Negro, aunque también advirtieron que había sido extinguido y que «el principal» cargamento de misiles que lleva a bordo no sufrió daños, tal y como había afirmado Ucrania.

«Durante el remolcado del crucero Moskva al puerto de destino, el barco perdió su estabilidad debido a los daños en el casco sufridos durante el incendio que siguió a la detonación de municiones. En condiciones de mar agitado, el barco se hundió», señaló el ministerio, citado por la agencia estatal TASS.

El Comando Operativo Sur de Ucrania, no obstante, aseguró durante la mañana del jueves que el buque había sido alcanzado por uno de sus misiles, aunque señalaron que, poco después, «volcó y ha comenzado a hundirse». Sin embargo, esa confirmación no pudo confirmarla, el portavoz del Departamento de Defensa estadounidense, John Kirby, ya que aseguró que «hubo una explosión» en el buque y «no estamos completamente seguros de lo que sucedió. Confirmamos que hubo una explosión, una bastante importante, que causó daños extensos en el navío».

Por su parte, el ministerio ruso había indicado nada más producirse el incendio, que el fuego a bordo estaba «contenido» y que el crucero «mantuvo su flotabilidad» mientras afirmaba investigar las causas del desastre.

Las autoridades también dijeron que el remolque del buque estaba en curso y que la tripulación de varios cientos de personas habían sido evacuados a otros barcos de la flota rusa en el Mar Negro.

El funcionario de Defensa de Estados Unidos detalló que, de acuerdo con las informaciones de que dispone, el crucero estaba a «entre 60 y 65 millas náuticas» (a entre 111 y 125 kilómetros) al sur de la ciudad portuaria de Odesa, cuando sufrió una explosión.

El Departamento de Defensa de EEUU señaló que el Moskva era trasladado hacia el este, más concretamente a Sebastopol, la mayor ciudad de la península de Crimea, que Rusia se anexionó en 2014, para ser reparado.

Moskva es el buque insignia de la flota rusa en el mar Negro. Se puso en funcionamiento en 1983 con el nombre de Gloria. En 1996, el crucero recibió su nombre actual. El principal armamento de ataque de la nave son 16 lanzadores de misiles P-1000 Vulkan.