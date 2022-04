El gobernador de la región de Lugansk, Serhi Gaidai, pidió este jueves a la población civil que evacuase la zona «mientras sea seguro y mientras haya autobuses y trenes, aprovechen la oportunidad». Unas palabras que muy cerca de allí, en Donetsk, trataron de llevar a cabo, pero un ataque de Rusia a la estación de Barvinkove, en el óblast, dejó bloqueada la salida de tres trenes con miles de personas a expensas de la evacuación.

De esta manera, miles de pasajeros, que debían ser evacuados en tres trenes, tuvieron que regresar de nuevo a la estación por la imposibilidad de continuar su huida, hacia zonas más seguras por la invasión rusa. Según las últimas informaciones, era la única salida ferroviaria controlada por Ucrania, desde la parte norte de la región de Donetsk.

Russia carried an airstrike on the railway near Barvinkove station (Donetsk Oblast). Three evacuation trains remained blocked, their passengers were placed at the station. This is the only evacuation route controlled by Ukraine from Slovyansk, Kramatorsk and Lyman

