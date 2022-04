Lo que se preveía esta mañana se ha cumplido. La Asamblea General de la ONU ha expulsado a Rusia del Consejo de Derechos Humanos, una decisión adoptada en represalia por matanzas de civiles como las de la ciudad de Bucha, a las afueras de Kiev.

Nada más conocerse la noticia, miembros del Gobierno de Ucrania han comenzado a hacerse de eco de la misma. Uno de ellos ha sido el ministro de Exteriores, Dmytro Kuleba, que ha dicho que «los criminales de guerra no tienen cabida en los órganos de la ONU destinados a proteger los derechos humanos. Agradecido con todos los estados miembros que apoyaron la resolución relevante de la AGNU y eligieron el lado correcto de la historia».

Russia’s rights of membership in the UN Human Rights Council has just been suspended. War criminals have no place in UN bodies aimed at protecting human rights. Grateful to all member states which supported the relevant UNGA resolution and chose the right side of history.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 7, 2022