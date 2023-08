El Ejército paquistaní ha comenzado las difíciles tareas para rescatar a los menores atrapados en un teleférico en Pakistán, a más de 350 metros de altura. Por el momento, según confirman las autoridades, se ha rescatado a cuatro niños. Las tareas de rescate por helicóptero han quedado suspendidas por la falta de luz y el viento. Aún quedan atrapadas seis personas en el teleférico.

4 Children have now been rescued from the Cable car at #Battagram, the rescue operation is still ongoing, this is a joint rescue operation conducted by Army aviation and Pak Air Force helicopters @OfficialDGISPR #SSG #ISPR pic.twitter.com/baSy3SlVLw

— Pakistan Armed Forces News 🇵🇰 (@PakistanFauj) August 22, 2023