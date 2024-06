¿Qué armas tiene Corea del Norte?: misiles, cabezas nucleares y kilogramos de plutonio

El arsenal de armas Corea del Norte se marca en rojo después que el presidente de Rusia Vladimir Putin y el dictador Kim Jong-un hayan firmado este miércoles un acuerdo de defensa mutua, que recuerda al rubricado en 1961. Este pacto se produce cuando Rusia y Corea del Norte quieren mostrar su fuerza a Estados Unidos, la OTAN y la Unión Europea, el cual tiene lugar después de que se haya acordado enviar más armamento a Ucrania y ofrecer más margen sobre cómo se puede utilizar contra Rusia. ¿Cuántas armas tiene Corea del Norte? ¿Cómo es su arsenal nuclear, cuántas cabezas nucleares tiene y kilogramos de plutonio?

A fecha de enero de 2023, Corea del Norte disponía de 30 ojivas nucleares y del material para fabricar entre 50 y 70 armas nucleares. Entonces, se estimó que Corea del Norte poseía entre 25 y 48 kilogramos de plutonio y entre 400 y 1.000 kilogramos de uranio altamente enriquecido, pero existe un alto grado de incertidumbre en torno a estas estimaciones.

Corea del Norte formó parte del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP, por sus siglas en inglés), pero se retiró en 2003. Corea del Norte realizó seis ensayos nucleares entre 2006 y 2017. Tras la primera prueba en 2006, el Consejo de Seguridad de la ONU adoptó la resolución 1718, que promulgaba una serie de sanciones multilaterales y exigía que Pyongyang volviera al TNP y detuviera sus actividades relacionadas con las armas nucleares.

Como se puede ver en el vídeo de abajo, Corea del Norte lanza de vez en cuando misiles balísticos de diferentes alcances para mostrar su capacidad a Estados Unidos y la Unión Europea.

North Korea fired a suspected intermediate-range ballistic missile into the sea off its east coast, according to South Korea’s military. pic.twitter.com/PBV87wB82b

— TaiwanPlus News (@taiwanplusnews) April 2, 2024