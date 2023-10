Los países a los que el Ministerio de Exteriores recomienda no viajar en las próximas semanas

El Ministerio de Asuntos Exteriores ha actualizado las recomendaciones de viaje a otros países. Lo ha hecho tras el ataque de Hamás a Israel y el aumento de la alerta antiterrorista ante la situación de Oriente Medio.

En concreto, se recomienda «encarecidamente» no viajar o posponer los viajes no esenciales a Líbano, ciertas zonas de Jordania y las no turísticas de Egipto, además de a Israel y Gaza.

Así se recoge en la sección de recomendaciones de viaje de su página web, que fueron actualizadas para Israel y Palestina el pasado 7 de octubre (fecha del ataque de Hamás al país israelí) y nuevamente el 15 de octubre para el resto de países de la región.

Estas son las principales advertencias que destaca el Ministerio de Exteriores:

Israel

El Gobierno advierte que, «ante los riesgos existentes y la posibilidad de cancelación de vuelos, se desaconseja viajar a Israel».

Además, «mientras persista la situación, y ante el potencial rápido deterioro», recomienda a los nacionales españoles que incrementen las precauciones y sigan en todo momento las instrucciones de las autoridades locales, «evitando cualquier desplazamiento que no sea absolutamente necesario».

La web también identifica las «zonas de alto riesgo que deben ser evitadas» como la frontera de Israel con Gaza, donde recomienda extremar la prudencia en un radio de 40 kilómetros alrededor de la Franja. También considera de alto riesgo las fronteras con Siria, Libia y Egipto «por peligro de atentados terroristas» o «incidente bélicos».

Palestina

Desde el pasado 7 de octubre, Exteriores recomienda «no viajar a Gaza ni a las inmediaciones del muro que separa la franja de Gaza» donde «dada la excepcional volatilidad de la situación, en principio puede considerarse que ninguna zona está exenta de riesgos o problemas».

Así, «desaconseja seriamente viajar, salvo en caso de extrema necesidad» puesto que el riesgo de confrontación militar entre Israel y grupos activos en Gaza «sigue siendo alto».

Líbano

En este caso, el Ministerio de Exteriores aconseja «posponer todo viaje no esencial a Líbano» y, dada la volatilidad de la situación actual, piden seguir las recomendaciones que pueda realizar la embajada de España en Beirut.

Jordania

Desde el 15 de octubre, el departamento que dirige Albares aconseja «viajar con precaución y abstenerse de hacerlo por determinadas zonas», en especial las zonas fronterizas con Siria e Irak.

Señala además que, debido a la situación de emergencia, los pasos fronterizos terrestres con Cisjordania y con Israel «están sufriendo modificaciones en sus horarios de apertura y cierre». También advierte sobre posibles manifestaciones y concentraciones de protesta que «por prudencia» recomienda evitar.

Egipto

Exteriores desaconseja el viaje «salvo por razones de necesidad» a todo el país excepto a las zonas y centros turísticos de El Cairo, Alejandría, Luxor, Asuán la costa africana del mar Rojo y la zona de Sharm el Sheikh.

Además, recuerda la «imposibilidad de acceso» al norte del Sinaí «debido al desarrollo de operaciones militares antiterroristas por parte del Ejército egipcio».

Siria

Finamente, desde el pasado 10 de febrero, la web de Exteriores reitera la recomendación de abstenerse de viajar «bajo cualquier circunstancia» y aconseja a los españoles que se encuentren en el país «que lo abandonen lo antes posible» debido al conflicto armado.

Subraya asimismo que «ninguna zona del país está a salvo de posibles brotes de violencia, combates, bombardeos, ataques terroristas o secuestros indiscriminados por lo que se desaconseja todo viaje o desplazamiento a Siria en estos momentos».