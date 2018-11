El ministro de Exteriores saudí asegura que el informe de la CIA sobre el asesinato de Khashoggi es falso

El ministro de Asuntos Exteriores de Arabia Saudí, Adel al Yubeir, ha asegurado que las afirmaciones, incluso de la CIA, de que el príncipe heredero Mohammed bin Salman dio la orden de matar al periodista Jamal Khashoggi son falsas, según ha señalado en una entrevista para el diario ‘Sharq al Awsat’.

El diario estadounidense ‘The Washington Post’ informó este viernes de que la CIA había concluido en un informe que fue el príncipe heredero saudí quien ordenó a las fuerzas de seguridad del país el asesinato de Khashoggi, que trabajaba como columnista para el periódico.

“Nosotros en el reino sabemos que tales acusaciones sobre el príncipe heredero no tienen base en la verdad y las rechazamos categóricamente, ya sea a través de filtraciones o no”, ha indicado Al Yubeir.

“Son filtraciones que no se han anunciado oficialmente y me he dado cuenta de que se basan en una evaluación y no en pruebas concluyentes”, ha aseverado.

Una fuente familiarizada con el informe de la CIA dijo que se basaba en gran medida en pruebas circunstanciales relacionadas con el papel central del príncipe en la gestión del Gobierno saudí.

Al Yubeir también ha sido preguntado sobre las declaraciones del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, de que la orden de muerte provino del más alto nivel de los líderes saudíes, pero probablemente no del rey Salman, lo que ha puesto el foco de atención en el príncipe heredero de 33 años.

“Ya hemos preguntado a las autoridades turcas sobre el significado de estas declaraciones y nos confirmaron categóricamente que no se referían al príncipe heredero”, ha manifestado.