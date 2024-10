La ONG Nihon Hidankyo, premio Nobel de la Paz, por su labor en la abolición de las armas nucleares

La ONG japonesa Nihon Hidankyo ha sido galardonada con el premio Nobel de la Paz 2024 por su labor por la abolición de las armas nucleares en todo el mundo. Así lo ha anunciado el Comité Noruego del Nobel.

BREAKING NEWS

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2024 #NobelPeacePrize to the Japanese organisation Nihon Hidankyo. This grassroots movement of atomic bomb survivors from Hiroshima and Nagasaki, also known as Hibakusha, is receiving the peace prize for its… pic.twitter.com/YVXwnwVBQO

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 11, 2024