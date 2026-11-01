La ola de violencia de la extrema izquierda europea llega a Suiza e incendia las calles

La ola de violencia de la extrema izquierda europea llega a Suiza durante la noche de Halloween —entre el sábado y la madrugada de este domingo— y ha provocado múltiples destrozos, calles incendiadas, un coche calcinado y escaparates destruidos en Zúrich y Basilea. Las convocatorias se difundieron a través de las redes sociales bajo el lema «Estamos hartos, también en Suiza».

Las manifestaciones no autorizadas de este sábado que se extendieron hasta las primeras horas del domingo, tanto en Zúrich como en Basilea, contra el Gobierno federal suizo, fueron convocadas por grupos de extrema izquierda autodenominados anticapitalistas, así como radicales. Al igual que en el resto de Europa, los manifestantes salieron a las calles vestidos de negro y con máscaras de Halloween. Según las autoridades, estos grupos buscaban replicar las revueltas de Francia o de Alemania, ya que han identificado mensajes de solidaridad directa con la ola de disturbios y las protestas masivas que pretenden sembrar el caos en esos países.

Los disturbios empezaron en la ciudad de Zúrich alrededor de las 23:00 horas. Los radicales se enfrentaron a la policía en las inmediaciones de la calle Langstrasse, una de las vías más famosas y concurridas que desemboca precisamente en la plaza Helvetiaplatz, donde los manifestantes montaron barricadas e incendiaron contenedores de basura y bicicletas eléctricas. Incluso un coche aparcado en una de las calles adyacentes fue calcinado por las llamas, como también varias tiendas sufrieron graves destrozos.

Ante la ola de violencia, los agentes antidisturbios cargaron contra los radicales respondiendo con cañones de agua y gases lacrimógenos y balas de goma. Mientras tanto, los rebeldes lanzaron fuegos artificiales, botellas y piedras en repetidas ocasiones contra los agentes, al tiempo que gritaban consignas como «Si nosotros ardemos, esta maldita sociedad arderá con nosotros».

La Policía de Zúrich ha confirmado la detención de dos jóvenes suizos de entre 19 y 21 años en los alrededores de una obra mientras recolectaban objetos contundentes para arrojarlos contra los agentes. Los individuos portaban guantes de arena de cuarzo que son considerados como armas porque aumentan el impacto de los golpes, ocasionando un daño mayor.

Uno de los incidentes que más han destacado los medios suizos fue el ataque por parte de grupos radicales a una ambulancia que se dirigía a asistir a un joven herido de gravedad por un accidente de tráfico. El asalto puso en riesgo la vida del herido, quien esperaba atención médica urgente.

En Basilea también se reportaron destrozos tras una manifestación no autorizada en la que participaron alrededor de 150 personas, en su mayoría jóvenes que marcharon por el centro de la ciudad. A lo largo del recorrido se mantuvo una total tranquilidad hasta que llegaron a la plaza St. Johannsplatz, donde los radicales levantaron barricadas y se enfrentaron a la policía. Durante los disturbios se registraron daños materiales tanto en el mobiliario urbano como en algunos comercios.

Al menos 100 policías heridos y 54 detenidos en los disturbios en Alemania

Alemania también ha sufrido la noche del sábado disturbios, donde al menos 100 agentes de la policía han resultado heridos en los enfrentamientos contra radicales en Frankfurt. Según las autoridades, uno de los policías que resultó gravemente herido ha perdido varios dientes tras el impacto de una piedra.

La Policía alemana ha desplegado hasta 1.300 efectivos y detuvo a 54 personas de entre 13 y 29 años, la mayoría nacionales. Además, se ha notificado que al menos 17 establecimientos resultaron dañados y cinco fueron saqueados.