Al menos 13 detenidos tras el tercer desalojo policial de las acampadas en Lisboa y Oporto

La Policía portuguesa ha desalojado por tercera vez las acampadas de grupos radicales de izquierda en Lisboa y Oporto después de finalizar las protestas por la vivienda. Tras las advertencias de los agentes a los manifestantes para que levantaran voluntariamente las tiendas de campaña —las cuales hicieron caso omiso—, se decidió desalojarlos en horas de la mañana de este domingo. El operativo terminó con 13 personas detenidas y centenares de heridos.

La Plaza del Rossio y la Plaza D. João I fueron nuevamente protagonistas de las acampadas, al estilo de la Puerta del Sol, por parte de grupos radicales de izquierda. Alrededor de las 4:00 hora local, agentes de la Policía de Seguridad Pública (PSP) notificaron a los manifestantes para que retiraran de forma voluntaria las tiendas de campaña, puesto que ocupar el espacio público de forma permanente es ilegal. Asimismo, los agentes les indicaron que podían permanecer en el lugar, pero sin pernoctar ni hacer protestas, a lo que los radicales se negaron.

Después de varios avisos, la policía procedió al desalojo. Los radicales formaron cadenas humanas y se negaron a abandonar el lugar; posteriormente, han lanzado petardos contra los agentes, quienes respondieron con cargas. Las fuerzas policiales retiraron de forma rápida las tiendas y disolvieron la manifestación. El desalojo terminó con 13 detenidos, seis de ellos en Lisboa y siete en Oporto, quienes por el momento se encuentran bajo arresto.

Entre los heridos hay 13 agentes, según ha explicado Sérgio Soares, portavoz de la policía. Diez son antidisturbios y los otros tres, policías de paisano que fueron descubiertos por los manifestantes. Además, ha explicado durante una rueda de prensa que se han requisado 99 tiendas de acampada, 69 en Lisboa y 30 en Oporto.

El desalojo de este domingo ya es el tercero que ejecuta la Policía de Seguridad Pública (PSP) en menos de un mes. El primero fue la madrugada del martes 20 de octubre; en esta ocasión, la intervención empezó a las 5:45 horas tras las primeras manifestaciones del fin de semana anterior, convocadas en el marco de las protestas masivas contra el Gobierno. Posteriormente, los grupos radicales volvieron a ocupar las plazas de Lisboa y Oporto, a los cuales los agentes desalojaron por segunda vez el domingo 25 de octubre, cinco días después del primer desmantelamiento.

Blocus Portugal

Portugal se ha contagiado, al igual que España, de acciones de los grupos radicales que llaman a saquear de forma masiva las tiendas de lujo y a la rebelión. La Policía de Seguridad Pública (PSP) detectó este sábado convocatorias en las redes sociales para saquear centros comerciales; por ello, los agentes desplegaron un importante dispositivo para resguardar zonas comerciales en Lisboa para prevenir intentos de robo o altercados.

A través de un comunicado, la policía portuguesa ha informado de que durante los operativos han identificado a tres jóvenes que estarían grabando en las tiendas y subiendo el contenido a las redes sociales. Posteriormente, fueron detenidos cinco menores de entre 14 y 16 años por un delito de «robo en lugar público».

La Policía portuguesa ha asegurado que mantendrá el dispositivo para vigilar los llamamientos hechos a través de las redes sociales a concentrarse, realizar saqueos y alterar el orden público en las principales ciudades de la nación lusa.