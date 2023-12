Muere a los 98 años Jacques Delors, gran impulsor europeo del Tratado de Maastricht. El ex presidente de la Comisión Europea Jacques Delors, padre fundador del histórico proyecto de moneda única de la Unión Europea, ha fallecido este miércoles, según ha informado su hija Martine Aubry.

Delors, ardiente defensor de la integración europea de posguerra, fue presidente de la Comisión Europea, el ejecutivo de la UE, durante tres mandatos -más tiempo que ningún otro titular del cargo-, desde enero de 1985 hasta finales de 1994.

Sin embargo, para los escépticos de la integración europea, especialmente en Reino Unido y otros países que todavía forman parte de la Unión Europea, fue visto siempre como un símbolo de la intromisión de Bruselas.

Ex Ministro de Economía y Hacienda de François Mitterrand (1981-1984) también será recordado como el hombre que no aprovechó su oportunidad en las elecciones presidenciales de 1995. Su decisión de no presentarse al Elíseo, anunciada el 11 de diciembre de 1994 en el famoso programa político 7 sur 7 de TF1, sorprendió a toda la clase política y mediática, empezando por la presentadora Anne Sinclair.

Aquel día, el ex ministro, bien situado en los sondeos, llegó quince minutos antes de la emisión del programa y se fue directamente a maquillarse. «Hizo salir a todo el mundo, incluidos los directivos de TF1. Y me dijo: ‘Yo no voy’», ha explicado Anne Sinclair, que estuvo casada con el socialista Dominique Strauss-Kahn, que vio truncada su carrera política tras ser acusado de violar a una camarera en el hotel Sofitel de Nueva York, ubicado en Manhattan.

Noticia en ampliación.