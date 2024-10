Una modelo acusa a Trump en un evento de apoyo a Kamala Harris de agredirla sexualmente frente a Epstein

Stacey Williams ha acusado a Donald Trump de agresión sexual, concretamente de haberla «manoseado» después de que Jeffrey Epstein presentara a la ex modelo y al líder republicano, en 1993. La campaña de Donald Trump ha reaccionado rápidamente a esta nueva acusación a la que se enfrenta el candidato a la Casa Blanca: ha señalado a Stacey Williams como una «activista» de Barack Obama que ha seguido el juego a una «historia inventada por Kamala Harris» en plena campaña por las elecciones presidenciales del 5 de noviembre en Estados Unidos, ya que la ex modelo ha relatado los supuestos hechos en un evento de Survivors for Kamala, un grupo de presión que apoya a la candidata demócrata.

Trump y Williams se conocieron, según el relato de ésta, en una fiesta de Navidad de 1992, a través del conocido magnate y delincuente sexual Jeffrey Epstein, con el que ella mantuvo una relación sentimental de menos de un año y al que los guardias encontraron muerto en su celda en 2019 tras quitarse la vida. Aunque no fue hasta pasados unos meses cuando habría sido víctima de agresión sexual por parte de Trump.

Los hechos relatados por la ex modelo se produjeron en una visita que Epstein y ella decidieron hacer al candidato a la Casa Blanca, momento en el que la habría sometido a tocamientos en su bloque de oficinas de Nueva York. «Subimos en el ascensor y momentos después Trump nos estaba saludando. Me atrajo hacia él y comenzó a manosearme. Me puso las manos en los pechos, la cintura, el trasero, y me quedé paralizada», ha contado en la videollamada organizada por Survivors for Kamala, también conocidos como Survivors4Harris.

La ex modelo de 56 años, que desarrolló su carrera profesional en la década de los 90 y ha aparecido en películas como Gangster World o The Dogwalker, explica que no supo reaccionar porque estaba «profundamente confundida con lo que estaba pasando». «Las manos se movían por todo el cuerpo», ha añadido, mientras «estos dos hombres se sonreían y continuaban con su conversación». Ambos tenían una estrecha relación, ha apuntado al decir que «quedó muy claro que él y Donald eran muy, muy buenos amigos y pasaban mucho tiempo juntos». Al salir de la Torre Trump, revela en sus declaraciones recogidas por The Guardian, Jeffrey Epstein la «reprendió» al preguntarle «¿por qué hiciste eso?».

Meses después de aquel encuentro, Trump le envió una postal en la que aparecía una imagen de su mansión de Mar-a-Lago con unas palabras escritas, ha declarado: «Stacey, tu hogar lejos del hogar. Con amor, Donald».

Donald Trump ya ha reaccionado a la denuncia pública de Stacey Williams en la llamada organizada por el grupo de presión a favor de Kamala Harris. Lo ha hecho a través de la secretaria de prensa de su campaña, Karoline Leavitt, que lo ha negado todo: «Estas acusaciones, hechas por un ex activista de Barack Obama y anunciadas en una videollamada de la campaña de Harris dos semanas antes de las elecciones, son inequívocamente falsas. Es obvio que esta historia falsa fue inventada por la campaña de Harris».

El líder republicano se enfrenta a 4 años de cárcel, a falta de conocer la sentencia sobre el soborno a la actriz porno Stormy Daniels para no comprometer su campaña electoral de 2016. Compró su silencio con el pago de 130.000 dólares y manipuló facturas para taparlo, por lo que el jurado lo consideró responsable de 32 cargos graves por falsificación de documentos. La cita en los tribunales será el próximo 26 de noviembre, 20 días después de las elecciones.

En 2023 un jurado también determinó que abusó sexualmente de Elle E. Jean Carroll en el probador de una tienda hace 27 años. Tuvo que indemnizar a la escritora y ex columnista de Elle con 5 millones de dólares, a los que sumó después otros 83 millones por difamación.

🚨 BREAKING: Here’s a video of Stacey Williams revealing how Jeffrey Epstein took her to Trump’s home, where Trump groped her.

This needs to be seen by EVERYONE. Please SHARE! pic.twitter.com/CyVKwAzw20

— Mario 🇺🇸🇵🇱🇺🇦🇪🇺 (@PawlowskiMario) October 23, 2024