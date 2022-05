Al menos 14 menores y un profesor mueren en un tiroteo en una escuela de Texas

Al menos 15 personas han muerto, 14 de ellos niños, en un tiroteo en una escuela de Uvalde, en el estado de Texas, protagonizado por un atacante que también ha fallecido durante el episodio. Unas 30 personas han sido alcanzadas por el atacante, falleciendo 14 menores y un profesor. La localidad de Uvalde se encuentra a pocos kilómetros al suroeste de San Antonio, cerca de la frontera con México.

El atacante era un estudiante de 18 años que ha sido identificado como Salvador Ramos. No se conocen más detalles por el momento sobre sus motivaciones. Según han explicado las autoridades policiales, «disparó y mató de forma horrible e incomprensible a 14 estudiantes y a un profesor». Añadieron que también abrió fuego sobre su abuela antes de entrar a la escuela y comenzar a disparar.

Tras perpetrar la matanza, fue reducido por los policías que llegaron al escenario, que lo abatieron. El atacante estaba armado con una pistola de mano y, en principio, también con un rifle de asalto.

There is an active shooter at Robb Elementary. Law enforcement is on site. Your cooperation is needed at this time by not visiting the campus. As soon as more information is gathered it will be shared.

The rest of the district is under a Secure Status.

— Uvalde CISD (@Uvalde_CISD) May 24, 2022