Liz Truss ha pronunciado sus últimas declaraciones desde Downing Street. Una despedida en la que ha defendido las medidas «urgentes y decididas» que le han costado el puesto de primera ministra británica y ha puesto en valor «el enorme honor» de su «breve» paso por la jefatura del Gobierno.

Truss ha asegurado que ha trabajado en favor de las familias y las empresas, por ejemplo para reducir la factura energética. «Estamos recuperando nuestra independencia energética para que nunca más seamos rehenes de potencias extranjeras perversas», ha señalado la que fuera líder tory, que se ha mostrado partidaria de aprovechar las «libertades» ganadas con el Brexit para «hacer las cosas de otra manera».

Liz Truss ha sido la primera ministra de la disciplina fiscal y también de los alegatos en favor de aumentar el crecimiento. «No nos podemos permitir ser un país de crecimiento bajo», ha esgrimido frente a la sede de la oficina donde no ha pasado ni siquiera 50 días.

Asimismo, en declaracha defendido la necesidad de bajar impuestos «para que los ciudadanos puedan tener el dinero que ganan», pese a que precisamente el presupuesto que presentó el Gobierno en septiembre, que incluía una ambiciosa reforma fiscal, supuso el principio del fin de su mandato.

En su discurso desde Downing Street, recogido por Europa Press, la que fuera primera primera británica ha deseado «todos los éxitos» a su sucesor, Rishi Sunak, por el bien del país. «Seguimos capeando la tormenta, pero creo que en Reino Unido, en el pueblo británico, los mejores días están por venir», ha sentenciado antes de dirigirse al Palacio de Bukingham para formalizar ante el rey Carlos III el traspaso de poderes.

Este lunes, 24 de octubre, el ex ministro de Finanzas británico Rishi Sunak, de 42 años, fue designado por el Partido Conservador como su nuevo líder y, por tanto, se convertirá en el nuevo jefe de Gobierno en el Reino Unido en reemplazo de Liz Truss tras su dimisión y la decisión de Boris Johnson de no presentar su candidatura. Penny Mordaunt, finalmente, ha decidido retirarse de la carrera al no contar con los avales necesarios y dar todo su apoyo a Sunak.