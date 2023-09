Como un adolescente inmaduro y chulo, así califica Javier Cárdenas a Pedro Sánchez por su comportamiento durante la investidura de Feijoó, faltando al respeto a todos los españoles: porque lo que hace Pedro Sánchez no se lo hace a Feijoó solamente, se lo hace a los millones de españoles que votaron a partidos que no son de su cuerda.

«Pedro Sánchez deja claro que solamente gobierna para los suyos, para los más fanáticos, es una falta de respeto a todos los españoles, pero es que no le importa porque a Pedro Sánchez solamente le importa Pedro Sánchez. Todos sabemos que aún hay mucho fanático ahí fuera, que volvería a votar a Pedro Sánchez a pesar de ese punto de macarra barato de chulo de discotecas y es que porque tiene el cargo de presidente del Gobierno, si no, lo que le pega es ser un hombre de Mujeres, hombres y viceversa con una de esas camisetas que le llegan al ombligo a los tíos de macarra total; eso es lo que es este tipejo, una persona que sin el cargo de presidente no es nada, no es nadie».

«Este tío, este tipejo es el que tenemos como presidente del Gobierno y no se le afea nada desde Europa. Pero lo que es tremendo es el cinismo que nos regala cada día. Es algo tremendo, de verdad, lo que va a pasar en esta legislatura en España, ya estamos en manos de los que más odian España, estamos en manos de ellos, incluido Pedro Sánchez. Por sus actos los conoceréis, y de momento lo que ha demostrado es Sánchez es de los que más odia a España, porque pacta con los que más odian España».