Kamala Harris tras su aplastante derrota: «Tenemos que seguir luchando, nunca renunciaré»

Kamala Harris se ha presentado tras su aplastante derrota ante su electorado este miércoles en la Universidad Howard en Washington, donde tenía prevista la fiesta de su noche electoral el martes, 5 de noviembre, día de las elecciones presidenciales. Harris ha comparecido con media hora de retraso después de plantar a su electorado la noche anterior. Harris canceló la reunión en esta universidad, donde estudió, cuando vio que Donald Trump empezaba a arrasar en todos los estados y teñir el mapa electoral de Estados Unidos de rojo, color con el que se identifica al Partido Republicano: «Tenemos que seguir luchando, nunca renunciaré», ha declarado Kamala Harris. La vicepresidenta admite así su derrota, pero promete continuar con su lucha. El marido de Kamala Harris, Douglas Emhoff, y su número 2, Tim Walz, gobernador de Minnesota, han empezado a llorar durante el discurso de la vicepresidenta.

La vicepresidenta ha hablado este miércoles con Donald Trump para darle la enhorabuena por su victoria. Es la tradicional llamada de cortesía que hacen los candidatos a los vencedores cuando pierden. Harris ha recibido la llamada telefónica de Joe Biden, que también ha conversado con el republicano para darle la enhorabuena por su victoria. «Mi corazón está hoy lleno de gratitud por la confianza que han depositado en mí, lleno de amor por nuestro país y lleno de determinación. El resultado de estas elecciones no es el que queríamos, no es por lo que luchamos, no es por lo que votamos, pero escuchadme cuando digo, escuchadme cuando digo que la luz de la promesa de Estados Unidos siempre brillará», ha reconocido Kamala Harris ante su electorado.

«El muro de estas elecciones no es lo que queríamos, por lo que luchamos, por lo que votamos, pero escúchenme cuando digo que la luz de la promesa estadounidense siempre arderá brillante mientras no nos rindamos y mientras sigamos luchando», ha destacado Kamal Harris. «He concedido la derrota, pero nunca renunciaré a la lucha que ha impulsado esta campaña, de la lucha por la libertad, las oportunidades y la dignidad para todos», ha explicado Kamala Harris. La vicepresidenta ha anunciado que la lucha se librará en las urnas, en los tribunales y en los foros públicos.