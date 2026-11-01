Un jet privado con nueve personas se estrella en Florida y provoca una gran explosión

Un jet privado con nueve personas a bordo se ha estrellado este domingo en una zona residencial del condado de Palm Beach, en Florida (Estados Unidos). El impacto ha provocado una enorme bola de fuego cerca de una carretera transitada y ha dejado un cráter en el pavimento.

El siniestro ha ocurrido en las inmediaciones del cruce de Military Trail y 10th Avenue North, en Greenacres. Hasta el lugar se han desplazado bomberos y efectivos de emergencia, mientras la Oficina del Sheriff del condado ha cerrado las carreteras en ambos sentidos y ha pedido a los conductores que eviten la zona.

El aparato, un Learjet 60, había despegado del Aeropuerto Internacional Austin-Bergstrom, en Texas, y se dirigía a las Bahamas, según la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA).

Por el momento, se desconoce si alguna de las nueve personas que viajaban en el avión ha sobrevivido o si hay víctimas en tierra. Las autoridades tampoco han facilitado las identidades de los ocupantes ni han determinado las causas del accidente.

El avión cayó cerca de viviendas

Las imágenes grabadas desde vehículos muestran al jet cayendo en picado antes de estrellarse cerca de la carretera y estallar en una gran bola de fuego. El impacto se produjo a poca distancia de las casas y de los coches que circulaban por la zona.

La explosión dejó un cráter en el pavimento, rodeado de restos de asfalto en llamas. Una columna de humo negro se elevó sobre el lugar mientras las personas que se encontraban en las inmediaciones observaban lo ocurrido.

El fuego ha destruido una autocaravana y ha dejado escombros y cables eléctricos caídos. Una mujer que trabajaba cerca ha relatado a las agencias internacionales que la zona llevaba aproximadamente dos horas sin electricidad tras el siniestro. Todavía no está claro si las viviendas han sufrido daños.

Poco antes de que se interrumpieran los datos de seguimiento del vuelo, el avión descendió unos 8.230 metros en un minuto, de acuerdo con el sitio web de seguimiento aéreo ADS-B Exchange.

Trump salió del aeropuerto una hora antes

La FAA y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos investigan las circunstancias del accidente. Un portavoz del aeropuerto de Austin ha confirmado que se trataba de un avión privado y que su matrícula era N722BD, aunque no ha podido facilitar datos sobre quiénes viajaban en él.

El lugar del siniestro se encuentra a unos 6,4 kilómetros al sur del aeropuerto de West Palm Beach, que a principios de este año fue rebautizado como Aeropuerto Donald Trump en honor al presidente estadounidense.

El propio Donald Trump había estado este domingo en West Palm Beach, aunque salió del aeropuerto a bordo del Air Force One aproximadamente una hora antes del accidente.