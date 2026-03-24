Al menos 66 muertos y 70 heridos en el accidente del avión militar en Colombia

Al menos 66 personas han fallecido y otras 70 han resultado heridas como consecuencia del accidente aéreo registrado este lunes en el departamento colombiano de Putumayo, en el sur del país, tras el siniestro de un avión de transporte del Ejército con 128 pasajeros a bordo. Así lo ha confirmado en rueda de prensa el comandante general de las Fuerzas Militares de Colombia, el general Hugo Alejandro López Barrero.

Según ha detallado López Barrero, la aeronave contaba a bordo con once tripulantes de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, 115 hombres del Ejército Nacional y dos agentes de la Policía Nacional. Entre los 66 uniformados fallecidos, seis eran integrantes de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, 58 del Ejército Nacional y dos de la Policía Nacional. El comandante ha indicado además que, en estos momentos, se encuentran «pendientes» de «ubicar» a un total de cuatro militares.

El siniestro tuvo lugar cuando un avión C-130 Hércules cubría la ruta Puerto Leguízamo-Puerto Asís transportando personal del Ejército. La aeronave sufrió el accidente poco después del despegue, cayendo a tierra a aproximadamente un kilómetro y medio del aeródromo de Puerto Leguízamo, según ha precisado el gobernador del departamento de Putumayo, John Gabriel Molina, quien fue el primero en cifrar en al menos 70 el número de heridos.

En cuanto a los 57 hombres evacuados y trasladados a centros hospitalarios, López Barrero ha especificado su distribución: ocho han sido atendidos en el Hospital María Inmaculada de Florencia; 19 han llegado al Hospital Militar Central de Bogotá; y los 30 restantes han sido acogidos por el Batallón de Sanidad Militar, también en la capital, en una situación que, según el comandante, «no reviste mayor gravedad».

El ministro de Defensa colombiano, Pedro Sánchez, ha informado de las conclusiones preliminares tras mantener una reunión con la cúpula militar y policial. Según ha señalado, la aeronave «se encontraba en condiciones de aeronavegabilidad y la tripulación estaba debidamente cualificada», añadiendo que, por el momento, «no hay indicios de un ataque por parte de actores ilegales».

Sánchez ha explicado asimismo el origen de las explosiones registradas durante el siniestro y recogidas en videos difundidos en redes sociales: «Como consecuencia del incendio de la aeronave, parte de la munición transportada por la tropa detonó, lo cual corresponde a lo que se escucha en algunos videos que circulan en redes sociales». El titular de Defensa ha reiterado su solidaridad a las familias de «cada uno» de los militares y policías afectados por la tragedia.