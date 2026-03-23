Un avión de la Fuerza Aérea de Colombia con más de 100 militares a bordo se estrella tras despegar

Un avión Hércules de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) que transportaba a más de 100 soldados se ha estrellado este lunes pocos minutos después de despegar del aeropuerto de Puerto Leguízamo, en el departamento de Putumayo (sur), según ha confirmado el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, sin confirmar aún el número de víctimas.

Al parecer, unos 20 militares han sido rescatados con vida y han sido trasladados, en principio, de urgencia a centros hospitalarios para recibir atención médica especializada, informa El Espectador.

Según los informes preliminares de los que informa la prensa colombiana, viajaban tres pelotones de soldados, que sumarían unas 120 personas. Las primeras versiones indican que el accidente habría ocurrido en la pista.

El ministro ha escrito en su perfil de redes que «con profundo dolor informo que un avión Hércules de nuestra @FuerzaAereaCol sufrió un trágico accidente mientras despegaba de Puerto Leguízamo (Putumayo), cuando transportaba tropas de la Fuerza Pública», ha manifestado el ministro en su cuenta de X.

Con profundo dolor informo que un avión Hércules de nuestra @FuerzaAereaCol sufrió un trágico accidente mientras despegaba de Puerto Leguízamo (Putumayo), cuando transportaba tropas de nuestra Fuerza Pública. Unidades militares ya se encuentran en el lugar de los hechos; sin… — Pedro Arnulfo Sanchez S. Orgullosamente Colombiano (@PedroSanchezCol) March 23, 2026

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