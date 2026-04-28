Imputado el ex director del FBI James Comey al interpretarse como amenaza a Trump su mensaje en redes: «8647»

El ex director del FBI, James Comey, ha sido acusado este martes por su publicación en redes sociales en la playa con conchas marinas «8647», al interpretarse como una amenaza al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. «86» es un término que se usa de forma habitual en los restaurantes cuando se retira un plato del menú. Trump es el 47.º presidente de Estados Unidos.

Según informes, el exdirector del FBI, James Comey, ha sido acusado formalmente de amenazar al presidente de Estados Unidos Donald Trump cuando este publicó una imagen de conchas marinas formando el número «8647» en su cuenta de redes sociales el año pasado. Esta es la segunda vez que Comey es acusado en un caso federal desde que comenzó el segundo mandato presidencial de Trump.

James Comey ha sido acusado formalmente de amenazar al presidente Donald Trump cuando publicó una imagen de conchas marinas formando el número «8647» en su cuenta de redes sociales el año pasado. Estos cargos, que aún no se han hecho públicos, marcan la segunda vez que Comey es acusado en un caso federal desde que comenzó el segundo mandato presidencial de Trump.

Comey era director del FBI cuando Trump asumió la presidencia en 2017, tras haber sido nombrado por el entonces presidente Barack Obama, demócrata, y haber ocupado previamente un alto cargo en el Departamento de Justicia durante la administración republicana del presidente George W. Bush. El ex director del FBI James Comey comparó en 2018 a Trump con un capo de la mafia. Entonces, destacó: «El modo en el que Donald Trump lidera el país es sorprendentemente similar al de un jefe de la mafia». Comey apareció entonces en The Late Show, el programa de la televisión estadounidense CBS presentado por Stephen Colbert, para promocionar su libro en el que comparó a Trump con un mafioso y lo acusó de haberle presionado en el marco de la investigación sobre su complicidad con el Kremlin para llegar a la Casa Blanca.

Trump había acusado a Comey de «pedir el asesinato del presidente» al compartir la imagen de los números en la publicación del 15 de mayo. «86» es un término que se usa comúnmente en la industria restaurantera cuando se retira un plato del menú. En el diccionario Merriam-Webster se indica que también puede significar, en un sentido más amplio, «expulsar, despedir o retirar (a alguien)». Trump es el 47.º presidente de Estados Unidos.

Como se puede ver en la imagen de arriba, actualmente James Comey ha borrado la imagen de las conchas con el mensaje «8647» que se considera una amenaza.

Comey había declarado anteriormente que creía que la disposición de los números —que formaban «8647»— tenía la intención de ser una declaración política y no una llamada a la violencia.

El año pasado, Comey fue interrogado por el Servicio Secreto después de que funcionarios de la administración Trump afirmaran que la publicación incitaba a la violencia contra el presidente. Posteriormente, Comey, como se ha indicado anteriormente, eliminó la imagen, declarando: «No me di cuenta de que algunas personas asocian esos números con la violencia» y «Me opongo a la violencia de cualquier tipo, así que eliminé la publicación».

Éste es el segundo caso penal que el Departamento de Justicia ha presentado contra Comey. El ex director del FBI fue acusado en septiembre de mentir y obstruir al Congreso en relación con su testimonio de 2020 sobre si había autorizado la divulgación de información confidencial sobre una investigación a un periodista. Negó haber cometido irregularidad alguna, y el caso fue desestimado posteriormente después de que un juez concluyera que el fiscal que presentó la acusación había sido nombrado ilegalmente.