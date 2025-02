Hamás libera a tres rehenes pese a las amenazas de Trump para que entregaran a todos los secuestrados

Hamás ha cumplido el acuerdo y ha liberado a tres rehenes más en el sexto intercambio con Israel tras las advertencias de Donald Trump. Y es que el presidente estadounidense amenazó hace unos días con «desatar el infierno en Gaza» si los terroristas no liberaban este sábado a todos los secuestrados.

Sin embargo, en este nuevo intercambio, que contempla excarcelación de 369 presos palestinos en las próximas horas, los terroristas de Hamás sólo han entregado a Alexander Trufanov, Sagui Dekel-Chen y Yair Horn, israelíes con doble nacionalidad rusa, estadounidense y argentina, respectivamente. La liberación ha tenido lugar este sábado en torno a las 09:30 horas en la ciudad gazatí de Jan Yunis, en el sur del enclave.

Horn, de 46 años, fue secuestrado de su casa en el asentamiento israelí de Nir Oz el 7 de octubre de 2023 durante los ataques contra Israel que dejaron 1.200 muertos.

Trufanov, de 29 años, ciudadano ruso israelí, fue secuestrado con su novia, Sapir Cohen, ya liberada, de su casa en Nir Oz. Según medios israelíes, su padre murió en el ataque del 7 de octubre de 2023, y su madre y su abuela cautivas fueron liberadas como parte del primer alto el fuego alcanzado en noviembre de 2023.

Sagui Dekel-Chen, que también fue secuestrado en Nir Oz, tiene 36 años y es padre de tres hijos, incluido un niño que nació durante su cautiverio. Su esposa y sus otros dos hijos sobrevivieron a los ataques de octubre de 2023.

Según ha confirmado el Ejército israelí en una publicación en redes sociales, los tres rehenes ya se encuentran con un escuadrón militar y efectivos del servicio de Inteligencia y van de camino a recibir su primera evaluación médica.

Las advertencias de Trump

Hamás ha llevado a cabo una nueva liberación de rehenes tras las advertencias de Donald Trump. El presidente de Estados Unidos advirtió que «desataría el infierno en Gaza» si los terroristas no cumplían los acuerdos con Israel. Y es que el grupo islamista amenazó con dejar de liberar a rehenes tras acusar al Gobierno de Netanyahu de «violar» las condiciones de la tregua.

Sin embargo, Hamás no ha liberado a todos los rehenes, como exigió Donald Trump hace unos días, sino que ha entregado sólo a tres personas. El presidente estadounidense pidió la liberación de todos los rehenes este sábado, advirtiendo de que si seguían liberando a víctimas «a cuentagotas», habría consecuencias.

«En lo que a mí respecta, si todos los rehenes no son devueltos antes del sábado a las 12:00 horas, creo que es un momento apropiado para que estalle el infierno», dijo en declaraciones a la prensa desde el Despacho Oval de la Casa Blanca. «Yo diría que deberían ser devueltos a las 12:00 del sábado, y si no se devuelven, todos, no a cuentagotas, se va a desatar el infierno», agregó.