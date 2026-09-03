Garriga advierte a Sánchez ante los principales líderes de la derecha hispana: «España jamás dejará de defender su integridad territorial»

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha participado este jueves en el V Encuentro Regional de Foro Madrid, celebrado en Santiago de Chile, donde ha alertado a la comunidad internacional de la situación en Ceuta.

«España jamás dejará de defender su integridad territorial», ha advertido a Pedro Sánchez ante los principales líderes de la derecha hispanoamericana, como el presidente de Chile, José Antonio Kast, el argentino Javier Milei, la vicepresidenta de Honduras, María Antonieta Mejía; y a la subsecretaria del Departamento de Estado de Estados Unidos, Sara Rogers.

Al inicio de su intervención, Garriga ha explicado la ausencia del presidente de Vox, Santiago Abascal, quien no ha podido desplazarse hasta Chile debido a la comparecencia extraordinaria de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados para dar explicaciones sobre la grave situación de Ceuta.

Garriga ha señalado que Sánchez había planteado inicialmente celebrar dicha comparecencia el 9 de septiembre, pero finalmente ha sido adelantada a este jueves 3 de septiembre. «No es casualidad. Es un intento claro de torpedear este foro y de impedir, una vez más, que la voz de Santiago Abascal se escuche en este V Encuentro Regional de Foro Madrid», ha denunciado.

Durante su discurso, Garriga ha reivindicado la protección de las fronteras como una de las obligaciones fundamentales de cualquier Estado y ha advertido de las consecuencias que tiene renunciar a esa responsabilidad. «Todos los países, sin excepción, necesitan fronteras seguras. Porque una nación sin fronteras no es una nación», ha afirmado. «Sin fronteras seguras no hay soberanía y, sin soberanía, no hay libertad posible para los ciudadanos».

Garriga ha contrapuesto la defensa de la soberanía nacional que representa Foro Madrid con las políticas que, a su juicio, están debilitando las naciones europeas. El dirigente de Vox ha denunciado que Europa sufre «gobiernos desorientados, gobiernos sin ideas y gobiernos sin convicciones» que han conducido a sus países «a la restricción de las libertades, al empobrecimiento de las clases medias y a la inseguridad que va de la mano de la inmigración masiva».

Frente a ello, ha defendido la necesidad de fortalecer la cooperación entre quienes defienden la soberanía, la libertad y la seguridad de sus respectivas naciones. El secretario general de Vox ha señalado que Iberoamérica vive actualmente un «horizonte de esperanza» y ha destacado el cambio político experimentado en los últimos años en distintos países del continente.

Garriga ha concluido reivindicando el papel de Foro Madrid, «la Alianza contra el Socialismo», como espacio de unión entre fuerzas que, «pese a sus diferencias programáticas, comparten unos mismos principios».