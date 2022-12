La fiscal general de Perú, Patricia Benavides, ha presentado una denuncia constitucional contra el ex presidente Pedro Castillo ante el Congreso de la República de Perú por los presuntos delitos de rebelión y conspiración. La denuncia alcanza no sólo a Castillo, sino a la que fuera primera ministra, Betssy Chávez; su predecesor en el cargo, Aníbal Torres; y el ministro del Interior, Willy Huerta. Por su parte, el Congreso ha retirado el fuero especial al ex presidente Castillo, levantando de esta forma la prerrogativa de antejuicio político, procedimiento político-jurídico a través del cual se levanta la inmunidad de la que ha gozado hasta ahora el mandatario andino. Una decisión después de que la presidenta de Perú, Dina Boluarte, presentara un proyecto de ley para el adelanto de elecciones a abril de 2024 como respuesta a las protestas sociales que se están produciendo en varias zonas del país contra su Gobierno.

«Interpretando de la manera más amplia la voluntad de la ciudadanía, he decidido asumir la iniciativa para lograr un acuerdo con el Congreso de la República para adelantar las Elecciones Generales para abril del 2024», ha declarado la presidenta de Perú tras la destitución de Pedro Castillo en un discurso a la nación con motivo de las manifestaciones violentas de este fin de semana que han dejado por el momento dos muertos y varias decenas de heridos.

De esta forma, Boluarte, que acaba de asumir tras la destitución de Pedro Castillo al ser vicepresidenta, tal y como establece la Constitución del país, ha explicado que «en los próximos días» enviará al Congreso un proyecto de ley para que sea «consensuado con las fuerzas políticas representadas en el Parlamento».

Boluarte ha señalado que la aprobación de esta ley implica reformas constitucionales.»Invoco a todas las fuerzas políticas, de las regiones y provincias, a las autoridades, la sociedad civil y al pueblo peruano a participar en este proceso para que una ola de voluntad democrática y responsabilidad nacional nos guíe y oriente», ha agregado tras criticar la escalada de confrontación política.

Estado de emergencia

Boluarte ha declarado el estado de emergencia en tres regiones del país, Ica, Arequipa y Apurímac. «Anuncio la declaratoria del estado de emergencia en las zonas de alta conflictividad social. He dado las instrucciones para que se recupere pacíficamente el control del orden interno, sin afectar los derechos fundamentales de la ciudadanía», ha señalado Boluarte.

Asimismo, el Congreso de la República de Perú ha citado a declarar al primer ministro, Pedro Angulo, y los encargados de las funciones de Defensa y el Interior, Alberto Otárola y César Cervantes, respectivamente, en relación con la muerte de dos manifestantes.

De momento, se ha confirmado la muerte de dos manifestantes y una treintena de detenciones en enfrentamientos con la Policía Nacional de Perú en el marco de protestas tras la llegada de Boluarte a la Presidencia de Perú tras la destitución y arresto del ex presidente Pedro Castillo después de intentar forzar la disolución del Congreso.

De esta forma, Perú se ha visto convulsionado en los últimos años por la agitación política, los rápidos cambios de presidente y los constantes escándalos e investigaciones. Sin embargo, hace unos días tuvo lugar una de las jornadas políticas más complicadas de la historia reciente del país.

El Congreso tenía previsto votar por la tarde la destitución de Pedro Castillo, por cargos de corrupción. Sin embargo, el presidente, tratando de frustrar la votación, anunció la disolución del Congreso y la instauración de un gobierno de emergencia, en lo que fue rápida y ampliamente condenado como un intento de golpe de Estado, siendo abandonado por las Fuerzas Armadas y Policía de Perú.

La medida ha conmocionado incluso a los aliados del presidente y, al final de la jornada, Castillo se encontraba bajo arresto. Dina Boluarte, su vicepresidenta, se convirtió en presidenta, la primera mujer en dirigir Perú.

Durante años, Perú se ha visto lastrado por la corrupción política, que ha llevado a seis presidentes desde 2016. El mandato de Castillo no ha hecho más que empeorar la sensación de disfunción política.

Ha nombrado cinco gabinetes diferentes y han pasado por más de 80 ministros, algunos de los cuales han demostrado carecer de las competencias o la experiencia necesarias y se han enfrentado a investigaciones relacionadas con corrupción, violencia doméstica y asesinatos.

El propio ex presidente de Perú Pedro Castillo ha sido objeto de seis investigaciones penales, incluidas acusaciones de haber dirigido una organización criminal para beneficiarse de contratos públicos y de haber obstruido repetidamente la justicia.

Pedro Castillo ha negado las acusaciones y algunos de sus partidarios en Perú afirman que fue víctima de un esfuerzo concertado para reinstaurar a las antiguas élites gobernantes.