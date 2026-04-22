La familia de los españoles fallecidos en un helicóptero en Nueva York demanda a la empresa que operaba el vuelo

La familia de los españoles fallecidos en un accidente de helicóptero en el río Hudson de Nueva York en 2025 ha demandado a la empresa turística y a su propietario. Les acusan de negligencia.

En la demanda acusan a las operadoras de vuelo New York Helicopter Charter y New York Helicopter Tours y a su dueño, Michael Roth, de no haberse asegurado del mantenimiento del helicóptero. Tampoco de haber inspeccionado las aspas del rotos, que presentaban deterioro.

Según la demanda, los acusados sabían que esas aspas «eran susceptibles de deslaminación». Se trata del proceso por el que separan su material en capas y que provoca «fallos prematuros». La familia demanda que ignoraron las normas que obligan a su sector a hacer inspecciones.

La familia española, formada por Agustín Escobar Cañadas y Merce Camprubí Montal junto a sus tres hijos, murió ahogada en un accidente ocurrido en el río Hudson el 10 de abril de 2025. También falleció el piloto, un joven militar retirado.

La acción está interpuesta por el hermano de la mujer, Joan Camprubí. En la demanda reclama un juicio con jurado para decidir la compensación por daños por el «terror» que sufrieron sus familiares antes de su muerte y la «angustia» que su pérdida le ha causado.

La demanda alega que la Administración Federal de Aviación (FAA) exigió a la empresa cesar operaciones durante la investigación, a lo que accedió su entonces director de operaciones, Jason Costello. Sin embargo, después Roth lo despidió y dijo al regulador que no lo haría. La FAA ordenó a la empresa cerrar citando el despido de Costello.

En el aniversario del accidente, a principios de este mes, familiares de los fallecidos se trasladaron a Nueva York para hacerles un homenaje y reclamar más medidas de seguridad en la aviación de helicópteros comerciales.