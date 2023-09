La ex primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, pronunció un discurso durante la Asamblea General de la ONU donde afirmó que la censura es necesaria para proteger la libertad de expresión. «Como líderes, nos preocupa, con razón, que incluso los enfoques más ligeros de la desinformación puedan malinterpretarse como hostiles a los valores de la libertad de expresión que tanto valoramos. Pero si bien hoy no puedo decirles cuál es la respuesta a este desafío, puedo decir con total certeza que no podemos ignorarlo», subrayó.

En este sentido, la política neozelandesa advirtió que ignorar «la desinformación» supone una amenaza contra la paz, la creencia en el cambio climático y los derechos humanos sometidos por «ideologías odiosas y peligrosas». «¿Cómo se puede poner fin con éxito a una guerra si se hace creer a la gente que la razón de su existencia no sólo es legal sino también noble? ¿Cómo se aborda el cambio climático si la gente no cree que exista? ¿Cómo se garantiza que se respeten los derechos humanos de otras personas cuando se las somete a una retórica e ideología odiosas y peligrosas?», preguntó la ex presidenta de Nueva Zelanda.

Asimismo, durante su intervención aseguró que «las armas» de quienes atentan contra el progresismo pueden ser diferentes, pero los objetivos de quienes las perpetúan suelen ser los mismos: «Provocar caos y reducir la capacidad de otros para defenderse, disolver comunidades, colapsar la fuerza colectiva de países que trabajan juntos», dijo.

Por todo ello, Ardern reveló que esta misma semana lanzará una iniciativa junto con empresas y organizaciones sin ánimo de lucro para «ayudar a mejorar la investigación y la comprensión de cómo las experiencias en línea de una persona son seleccionadas mediante procesos automatizados». y añadió que esto también será importante «para comprender más sobre la información errónea y la desinformación en línea». «Es un desafía que como líderes debemos abordar», apuntó.

Ministerio de la Verdad

Las declaraciones de la ex presidenta de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, recuerdan a la creación del «ministerio de la Verdad» por parte del Gobierno de Pedro Sánchez en el año 2020. Este nuevo organismo, bautizado como «Comisión Permanente contra la Desinformación» nació con el objetivo de perseguir lo que el Gobierno socialcomunista considere ‘fake news’. Con esta justificación el ejecutivo pretende controlar la información y podrá pedir la colaboración de los medios de comunicación para perseguir la «difusión deliberada, a gran escala y sistemática de desinformación, que persiga influir en la sociedad con fines interesados y espurios».

Así constaba en la orden publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y que fue firmada por el ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática que en aquel momento dirigía la socialista Carmen Calvo. El Ministerio de Calvo justificó esta comisión asegurando que «uno de los pilares que sustentan a las sociedades democráticas es el acceso a la información veraz».

El Gobierno de Sánchez destacó que «la información permite a la ciudadanía adquirir conciencia y fundamento para participar en los debates públicos» así como en los procesos electorales. «Sin embargo, estos procesos de participación democrática se ven cada vez más amenazados por la difusión deliberada de las ‘fake news’», señalaba la orden.