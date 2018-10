“A la mierda con el Brexit”: el cartel que cada día ven millones de londinenses pagado por un empresario británico

Negro sobre amarillo, un cartel de 30 metros junto a una línea de tren que cada día toman miles de londinenses afirma: “A la mierda con el Brexit”.

Su autor es Charlie Mullins, un empresario férreamente contrario a salir de la UE. Salvo si van durmiendo o mirando su teléfono, los usuarios del tren no pueden ignorar este impactante cartel junto a las vías que llevan a Waterloo, la estación más frecuentada del país por donde pasan un millón de viajeros al año.

“¿Por qué este cartel? Porque creo que hay que luchar por las empresas“, explica AFP Charlie Mullins, presidente y fundador de Pimlico Plumbers, una floreciente empresa de fontanería londinense. “No estamos dispuestos a que nuestros negocios se hundan o sufran” por culpa del Brexit, agrega.

El Brexit, una “catástrofe”

Para quienes conocen a Charlie Mullins, esta provocadora iniciativa no tiene nada de sorprendente. Este autodidacta de 64 años, fan de Rod Steward, peinado como una estrella del rock y con cuatro hijos, es conocido por no tener pelos en la lengua.

Nacido en una familia “muy pobre”, dejó la escuela a los 15 años para lanzarse en la fontanería y hoy tiene una empresa con 450 empleados y 40 millones de libras (52 millones de dólares, 45 millones de euros) de cifra de negocios.

Está orgulloso de su proeza, que muestra desplegando en las paredes de la recepción de Pimlico Plumbers los innumerables artículos de prensa dedicados a él, y ahora la pone al servicio de una batalla: impedir que Reino Unido salga de la Unión Europea el próximo 29 de marzo.

“Antes donaba dinero al Partido Conservador” de la primera ministra británica Theresa May, afirma. Pero “he cambiado por el Partido Liberaldemócrata (centrista y proeuropeo, ndlr), el único que hoy hace campaña para frenar el Brexit”.

Salir de la UE es para él, una “catástrofe”, un “accidente de tráfico que espera para ocurrir” y “lo peor para Reino Unido desde la Segunda Guerra mundial”, afirma este sexagenario con el acento típico de las clases populares de Londres, cómodamente sentado en el sofá de cuero en su gran oficina.

We’ve become an isolated & weak country, weighed down by a buckling economy. #Brexit has left the UK with fewer friends & less power & without the valuable relations we’ve built with our European partners, the influence & credibility of the UK will also crumble. #BollocksToBrexit pic.twitter.com/29907wZjl3

— Charlie Mullins OBE (@PimlicoPlumbers) 9 de octubre de 2018