El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, y la primera ministra británica, Theresa May, han logrado este viernes un acuerdo para cerrar las bases del ‘Brexit’, lo que permitirá a Londres y Bruselas iniciar las conversaciones sobre las relaciones futuras una vez se produzca el divorcio si así lo aceptan los líderes de la UE el próximo viernes.

“La Comisión está satisfecha de que se hayan logrado avances suficientes en cada una de las tres áreas prioritarias -derechos de los ciudadanos, diálogo sobre Irlanda y la factura financiera-“, ha anunciado el Ejecutivo comunitario en un comunicado tras un desayuno en Bruselas entre May y Juncker.

Bruselas recomendará ahora a los jefes de estado y de gobierno de la UE a 27 “concluir que haya avances suficientes en la primera fase” y decidir “si permiten que las negociaciones vayan a la segunda fase” en la cumbre a 27 del próximo 15 de diciembre.

"We all know breaking up is hard, but breaking up and building a new relationship is harder" – Donald Tusk, European Council President on #Brexit progress https://t.co/iNmnZsxvCc pic.twitter.com/YYifxU2e0L

