El presidente de EEUU, Joe Biden, ha conseguido dar una vuelta de tuerca más a su oscura imagen cuando se trata de interactuar con los niños. A tal punto que en redes sociales se le conoce con el apodo de Creepy Joe (Repulsivo Joe) por sus comentarios o gestos incómodos cuando se dirige a los más pequeños. Este miércoles volvió a hacerlo mientras celebraba el primer aniversario de la Ley de Reducción de la Inflación en la Casa Blanca ante seguidores demócratas, entre los cuales había muchos niños. Fue allí cuando Biden realizó un comentario incomodo sobre los niños y los helados: «Quiero decirles una cosa a sus hijos. Conozco algunas heladerías realmente geniales por aquí y papi os debe uno, así que preguntadme después», dijo Biden. Levantó las cejas y siguió con su discurso.

El Comité Nacional Republicano publicó un video del comentario en las redes sociales, donde se ha calificado de «espeluznante». El senador de Texas, Ted Cruz, lo volvió a publicar con el hashtag «#StrangerDanger» («#Peligro de extraños»).

BIDEN: "I wanna say one thing to your children. I know some really great ice cream places around here and daddy owes you, so talk to me afterwards." pic.twitter.com/fSxmDVb6pp

— RNC Research (@RNCResearch) August 16, 2023