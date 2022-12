La empresa inmobiliaria de la familia del ex presidente Donald Trump ha sido condenada por fraude fiscal y otros delitos financieros en el Tribunal Supremo del Estado de Nueva York en Manhattan. Una victoria para la Fiscalía de Nueva York tras años de investigaciones contra el ex presidente republicano con una condena de 17 cargos tras más de un día de deliberaciones entre los miembros del jurado, que han encontrado a la compañía familiar responsable de un entramado de regalos a altos ejecutivos no declarados. Entre los mismos, destacan apartamentos de lujo, Mercedes-Benz alquilados e incluso matrículas de colegios privados para sus familiares. Además de los libros de contabilidad, por los que no se había pagado impuestos.

Esta condena por cargos de fraude fiscal, fraude, conspiración y falsificación no tiene gran repercusión para Trump, mediático expresidente, debido a que la pena máxima es una multa de 1,62 millones de dólares, cifra muy inferior a la ingresada por Donald Trump durante su presidencia. Este veredicto sí proporciona una victoria para el nuevo fiscal del distrito, Alvin L. Bragg, demócrata objeto de críticas dentro de su propio partido, tras negarse a presentar una acusación contra Trump dentro de una investigación más amplia al no hallar pruebas sólidas.

Aun así, Donald Trump no se encuentra relacionado de forma directa en el caso, aunque sí los fiscales se han encargado de mencionar su nombre durante todas las sesiones del juicio con el objetivo de establecer una relación clara entre el citado fraude y el expresidente, manteniendo que el republicano pagó personalmente algunos de los regalos. Entre las consecuencias de esta condena, destaca que podría sentar las bases para que la oficina del Fiscal del distrito intensifique su investigación criminal contra el expresidente. A esto, además se incluye el dinero que habría pagado a una actriz porno que asegura haber tenido una relación con Trump.

De momento, como efecto inmediato, destaca que la condena a la empresa podría repercutir de manera directa en las aspiraciones presidenciales de Donald Trump de cara a las elecciones de 2024, lo cual le podría proporcionar cierta cobertura de cara a protegerse en el futuro ante nuevas investigaciones y acusaciones. Trump, cuyos abogados ya han anunciado sus planes de apelar al veredicto, entiende la condena como una caza de brujas por motivos políticos, la cual sí podría atraer de nuevo a los votantes más fieles a Donald Trump. Un electorado sólido que hasta las elecciones pasadas de mitad de legislatura, donde se han renovado la Cámara de Representantes al completo y un tercio del Senado, ha representado de forma clara la base de votantes republicanos.