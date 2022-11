Taiwán no cree que Xi Jinping, una vez asumido su tercer mandato al frente del Partido Comunista de China, vaya a cesar en su empeño de controlar, en incluso invadir, el país. En una entrevista con OKDIARIO, el embajador taiwanés, Jose María Liu, muestra su preocupación por los próximos pasos que el estado autoritario pueda dar para implantar su política de una sola china.

Pregunta.- ¿Qué conclusiones sacan en Taiwán de lo sucedido en el 20º Congreso del Partido Comunista Chino y de las alusiones hechas a Taiwán?

Respuesta.- Por lo que se ha visto en este Congreso, se puede fácilmente prever que en el tercer mandato que ahora inicia Xi Jinping van a seguir aumentando las amenazas e intimidaciones a Taiwán. Ahora China se enfrenta a una desaceleración del crecimiento económico, algo que se va a ver agravado por las consecuencias negativas de la política covid-cero y sus confinamientos. Si la situación se complica, es muy posible que el régimen chino trate de desviar la atención y que Xi Jinping busque justificar su tercer mandato pregonando su papel histórico utilizando el objetivo de la reunificación de Taiwán. Taiwán presta mucha atención a los preparativos de China para la invasión. Xi Jinping, está desconectado de la realidad en Taiwán y puede poner en peligro la paz y la estabilidad en el Estrecho. Los taiwaneses no vamos a aceptar nunca tales intimidaciones y tal tono amenazante, ni tampoco que se nos quiera aplicar la fórmula de un país, dos sistemas, equiparándonos con Hong Kong, como una y otra vez quiere hacernos aceptar Xi Jinping. Las autoridades de Pekín han de tener claro que la confrontación armada no es en absoluto una opción para ninguno de los dos lados del Estrecho de Taiwán y que sólo respetando el compromiso del pueblo taiwanés con nuestra soberanía, democracia y libertad, puede haber una base para reanudar la interacción constructiva en el Estrecho de Taiwán.

P.- ¿Cómo es la situación que se vive hoy en el Estrecho de Taiwán?

R.- Utilizando como pretexto la visita a Taiwán de la presidenta de la Cámara de Representantes de EEUU, Nancy Pelosi, China inició el pasado 4 de agosto maniobras militares con fuego real en torno a Taiwán que, según ha advertido el régimen autoritario de Pekín, serán habituales a partir de ahora. Especialmente alarmante está siendo la escalada de vuelos militares que cruzan la línea media divisoria del Estrecho de Taiwán, que fue sobrepasada por 300 vuelos sólo durante el mes de agosto, 150 veces más que el año pasado. Ese mes de agosto, los aviones y barcos militares chinos realizaron más de 1.100 incursiones, alrededor de 600 en septiembre y de 550 en octubre. Al cruzar la línea media del Estrecho de Taiwán, China está tratando de convertir esta situación en habitual y establecer con ello una “nueva normalidad” que supone un cambio unilateral del statu quo en el Estrecho de Taiwán. Y es, en definitiva, un desafío al orden internacional.

P.- ¿Qué opinión tiene el pueblo de Taiwán de lo que está sucediendo?

R.- Todo esto desde luego va a provocar, como ya está provocando, un rechazo cada vez mayor del pueblo de Taiwán. Según una nueva encuesta realizada por el Gobierno de Taiwán, casi el 90% de los taiwaneses expresan su oposición a la declaración hecha por el presidente chino Xi Jinping durante el 20º Congreso del Partido Comunista Chino, quien volvió a enfatizar que China no renunciará al uso de la fuerza para reunificar Taiwán. Sobre las relaciones entre ambos lados del Estrecho de Taiwán, la encuesta refleja también que el 83,9% de las personas entrevistadas desaprueban la manera en que China quiere resolver el asunto de Taiwán; el 82,3% se opone a la insistencia de China en el «consenso de 1992» bajo la política de una sola China; y alrededor del 80% está en contra de que la fórmula un país, dos sistemas, que ha fracasado en Hong Kong, sea la mejor manera de lograr la reunificación.

P.- ¿Creen entonces que las amenazas militares pudieran acabar en un conflicto armado?

R.- Esperamos que no, pero desgraciadamente el riesgo de guerra sí existe. En una entrevista el pasado 26 de octubre, el Secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, afirmó que China quiere “acelerar su ocupación de Taiwán”. Según Blinken, lo que ha cambiado es “una decisión del gobierno de Pekín de que el statu quo ya no es aceptable”. Y que China quiere, por tanto, “acelerar el proceso mediante el cual buscarían la reunificación”. En esta entrevista, Blinken advierte de que China ha tomado decisiones sobre cómo lo va a hacer, “incluyendo -ha dicho- ejercer más presión y coerción sobre Taiwán, dificultando la vida en Taiwán con la esperanza de que eso acelerará la reunificación”. Sin embargo, como no nos cansamos de repetir, nosotros no buscamos el conflicto, pues sabemos que en las guerras no hay ganadores, sólo perdedores, pero haremos todo lo posible para defendernos.

P.- ¿Cómo está reaccionando la comunidad internacional ante la presión que China ejerce sobre Taiwán?

R.- En una declaración conjunta posterior a su reunión del 4 de noviembre en Alemania, los ministros de Relaciones Exteriores del G7 han reafirmado la importancia de la paz y la estabilidad a través del Estrecho de Taiwán y han abogado por una resolución pacífica de los asuntos entre ambos lados del Estrecho. La declaración recuerda a China la necesidad de defender los principios de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas sobre la solución pacífica de disputas, y muestra su firme oposición a cualquier intento unilateral de cambiar el statu quo por la fuerza o la coerción. Esta declaración se produce en un momento especialmente importante, en que el orden internacional y la paz en el Estrecho se enfrentan a graves desafíos, como lo son la invasión rusa de Ucrania y la propia declaración del presidente chino, Xi Jinping, de que no renunciará al uso de la fuerza para reunificar Taiwán. Las naciones del G7 subrayan su fuerte sentido de unidad y su compromiso inquebrantable de defender el orden internacional basado en reglas, proteger los derechos de todos y hacer rendir cuentas a los responsables de violaciones flagrantes de los principios fundamentales. Taiwán continuará trabajando con países de ideas afines para promover la paz y la estabilidad en la región y la resiliencia democrática en todo el mundo.

P.- ¿Qué opinión le merece la conversación mantenida entre Joe Biden y Xi Jinping durante la cumbre del G20 en Bali?

R.- Tras el encuentro mantenido entre los dos líderes, la primera reunión en persona entre ambos desde que Biden llegó al poder, el presidente Biden ha declarado que la “política de una sola China” de Estados Unidos no ha cambiado, que se opone a cualquier cambio unilateral en el statu quo de cualquiera de las partes y que el mundo tiene interés en el mantenimiento de la paz y la estabilidad en el Estrecho de Taiwán. Biden ha subrayado las objeciones de Estados Unidos a las acciones coercitivas y cada vez más agresivas de China hacia Taiwán, que socavan la paz y la estabilidad en el Estrecho de Taiwán y en la región en general y ponen en peligro la prosperidad mundial. Nuestro Gobierno agradece sinceramente al presidente Biden que haga otra vez público el decidido apoyo de Estados Unidos al mantenimiento de la paz y la estabilidad en el Estrecho de Taiwán, así como su compromiso con Taiwán que, según Biden ha expresado en numerosas ocasiones desde su llegada al poder, es “sólido como una roca”.

P.- El Congreso de los Diputados de España se ha pronunciado por primera vez sobre la situación de tensión en el Estrecho de Taiwán. ¿Qué opinión le merece?

R.- Desde que ejerzo la representación de la República de China (Taiwán) en España, siempre hemos recibido el respaldo y apoyo del poder legislativo de España para la mejora de las relaciones entre ambos países. Y en efecto, tal relación alcanza su punto culminante con la reciente aprobación, en el Congreso de los Diputados, de esta Proposición no de Ley sobre la situación de tensión en el Estrecho de Taiwán en la que el Congreso “subraya su oposición a cualquier acción unilateral que socave el statu quo en el Estrecho de Taiwán”. La citada Proposición, aprobada en la Comisión de Asuntos Exteriores el pasado 6 de octubre, añade que el Congreso de los Diputados “reitera que la relación entre China y Taiwán debe desarrollarse de manera constructiva mediante el diálogo, sin coacción y en base a la voluntad de la ciudadanía”. Con este gesto, que los taiwaneses agradecemos muy sinceramente, hemos sentido el apoyo de un pueblo amigo como es el español, con el que compartimos plenamente valores como la paz, la libertad, la democracia y el respeto por los derechos humanos. Esta Proposición no de Ley constituye un valioso hito en las relaciones entre España y Taiwán y subraya la decidida apuesta conjunta de ambos por la paz y la seguridad en el Estrecho de Taiwán.

P.- ¿Cree posible llegar a un entendimiento entre Taiwán y el gobierno de Xi Jinping?

R.- Según ha dicho nuestra presidenta Tsai Ing-wen, nosotros estamos dispuestos a trabajar con China, siempre bajo los principios de racionalidad, igualdad y respeto mutuo, para encontrar una solución aceptable para ambas partes que mantenga la paz y la seguridad en el Estrecho de Taiwán. Es lamentable que en los últimos años, la escalada de las intimidaciones militares, la presión diplomática, el bloqueo comercial y los intentos de aniquilar la soberanía de Taiwán por parte del régimen de Pekín hayan amenazado el statu quo en el Estrecho de Taiwán. El consenso del pueblo de Taiwán es que los taiwaneses no podemos hacer cesiones en la soberanía territorial, la democracia y la independencia, y que el conflicto militar no es una opción para ambos lados del Estrecho de Taiwán.

P.- Parece que Corea del Norte también quiere convertir en habitual el lanzamiento de misiles. ¿Aumenta ello la preocupación de Taiwán?

R.- Tal y como sucede en Taiwán con las amenazas chinas, Corea del Sur sufre las agresiones militares del régimen dictatorial de Corea del Norte, que ha realizado más de 30 pruebas de misiles recientemente. Desde Taiwán, expresamos nuestra grave preocupación por las repetidas pruebas de varios tipos de misiles por parte de Corea del Norte y condenamos enérgicamente tal conducta, que ha erosionado la paz y la estabilidad regionales. Como miembro importante del Indo-Pacífico, Taiwán continuará siguiendo de cerca las acciones provocativas de Corea del Norte y su impacto potencial en la región, y estamos dispuestos a trabajar con países de ideas afines para disuadir la expansión autoritaria y la agresión, defender el orden internacional basado en reglas y salvaguardar un Indo-Pacífico libre y abierto. Además, según recogen la CNN y otros medios, la inteligencia norteamericana ha acusado al régimen de Corea del Norte de suministrar armamento de forma clandestina a Rusia para que pueda ser utilizado en la guerra en Ucrania. Todo ello viene a demostrar que, por desgracia, los regímenes hegemónicos, como Rusia, China y Corea del Norte, están unidos. Por tanto, si las democracias queremos prevalecer, el único camino a seguir es solidarizarnos los unos con los otros.

P.- Estos días el mundo se reúne en Egipto para abordar los retos medioambientales. ¿Cuál es el papel y las aspiraciones de Taiwán en la lucha contra el cambio climático?

R.- Debido únicamente a factores políticos, Taiwán está excluido de las organizaciones internacionales. Aun así, tenemos como objetivo contribuir más sustancialmente con la comunidad internacional en la creación conjunta de un mundo de cero emisiones netas. Taiwán tiene fuentes de energía independientes limitadas y un sistema económico orientado al comercio exterior. Si no puede vincularse a la perfección con los mecanismos de cooperación internacional bajo el Acuerdo de París, esto no solo afectará al proceso de las industrias taiwanesas para convertirse en ecológicas, sino que también socavará la estabilidad de las cadenas de suministro internacionales. La visión a largo plazo de Taiwán para 2050 consiste en hacer de la transición a cero emisiones netas la nueva fuerza impulsora del desarrollo nacional. Pero realizar la transición hacia cero emisiones netas solo es posible si se trabaja de manera conjunta. Quisiera hacer un llamamiento a la comunidad internacional para que deje de lado las consideraciones políticas y apoye la participación profesional, pragmática y constructiva de Taiwán en una reunión de tal trascendencia, como es la 27ª Conferencia de las Partes (COP27) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que se está celebrando en Egipto del 6 al 18 de noviembre.