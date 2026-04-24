EEUU reimplantará en todo el país los pelotones de fusilamiento para ajusticiar a los condenados a muerte

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha anunciado este viernes la puesta en marcha de un nuevo protocolo sobre la aplicación de la pena de muerte que contempla la restitución de la ejecución por pelotón de fusilamiento a nivel nacional y la «simplificación», en términos generales, «de los procedimientos internos para agilizar» el derrotero judicial de los casos que involucran la pena capital.

«La administración anterior incumplió su deber de proteger al pueblo estadounidense al negarse a perseguir y aplicar el castigo máximo contra los criminales más peligrosos, incluidos terroristas, asesinos de niños y asesinos de policías», ha señalado en un comunicado el fiscal general interino, Todd Blanche.

Idaho, Mississippi, Oklahoma, Carolina del Sur y Utah son los únicos estados del país que utilizan el pelotón de fusilamiento para la pena de muerte. Idaho lo emplea como método principal de ejecución, mientras que en el resto de estados queda a decisión del condenado.

Dentro de los procedimientos para reforzar la pena de muerte, el Departamento someterá a consideración en las próximas semanas una norma que faculte a los estados para agilizar la revisión federal de hábeas corpus en casos de pena capital. «De adoptarse, esta norma reduciría en años el período entre la condena y la ejecución en los casos de pena capital estatales», ha explicado el Departamento.

De la misma forma, ha restablecido el protocolo de ejecución adoptado durante el primer mandato del presidente Donald Trump, que utiliza el pentobarbital como agente letal pese a que un informe de la administración anterior recogió un estudio científico que determinaba que producía una fuga de líquido de edema hacia los pulmones, generando así la sensación de ahogamiento e incrementando el dolor en el recluso.

El Departamento de Justicia ha lanzado, al respecto, un nuevo informe que examina los métodos de ejecución utilizados durante la Administración Biden y en el que concluye que el uso del pentobarbital es «compatible con la Octava Enmienda».

«Estos estudios no distinguen de forma consistente entre edema significativo y mínimo, ni indican si los reclusos expresaron o manifestaron dolor o malestar durante la ejecución. Si bien estos estudios limitados indican la posibilidad de edema en algunos individuos ejecutados con pentobarbital, el informe no tuvo en cuenta la evidencia que demuestra que, incluso si se produce edema, los reclusos no sienten dolor asociado a la ejecución», reza el texto.

El Departamento de Justicia publicará además una proposición de ley que prohibiría a los reclusos condenados a muerte «presentar peticiones de clemencia» hasta que las «decisiones judiciales en la apelación directa del recluso y en su primer recurso colateral sean definitivas».

Por otro lado, también plantea reubicar o ampliar el corredor de la muerte o construir un centro de ejecución adicional para permitir métodos de ejecución más diversos en el marco de un paquete de medidas impulsado con el objetivo de «disuadir» a los criminales de cometer crímenes, «hacer justicia a las víctimas y brindar un cierre a los seres queridos supervivientes».