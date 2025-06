Daddy’s Home: el vídeo que narra el paso de Trump por la OTAN y celebra que «papi» vuelve a la Casa Blanca

Daddy’s Home, es decir, ¡papi ya está en casa!, o lo que es lo mismo, Donald Trump ha vuelto a EEUU tras la cumbre de la OTAN, en la que ha sido uno de los grandes protagonistas -junto a Pedro Sánchez- y cuya experiencia ha quedado recogida en un inaudito vídeo distribuido por la Casa Blanca, que celebra así el regreso del presidente de Estados Unidos -de papi- a Washington D.C. y su éxito en La Haya.

Se podía intuir que Donald Trump ha querido hacerse notar en la cumbre de la OTAN, tras la que amenazó a España con «hacerle pagar el doble» por las idas y venidas de Pedro Sánchez con la cifra del gasto militar, pero ahora se puede confirmar con la producción de Daddy’s Home, un vídeo que en esta ocasión no es autoría de la Inteligencia Artificial (IA), como Gaza reconstruida. La Casa Blanca ha evitado que sea la tecnología la que exprese esta vez la alegría por la presencia de papi en casa.

Al ritmo de Hey Daddy, de Usher, una sucesión de imágenes en las que Donald Trump interactúa con otros dirigentes o con Mark Rutte, secretario general de la OTAN, trasladan la imagen de un presidente en su salsa en la cumbre de la Alianza Atlántica. En el vídeo también se destaca el gran interés de los periodistas por plantear preguntas a Trump o a Marco Rubio, su secretario de Estado, en la sala de prensa, así como la buena sintonía del magnate con otros mandatarios como Keir Starmer, primer ministro de Reino Unido.

La Casa Blanca ha incluido en el vídeo unas imágenes en las que una multitud de ciudadanos se agolpa en los arcenes de la carretera por la que, según se da a entender, pasa el coche en el que va el presidente de Estados Unidos, recién llegado de La Haya, para darle una afectuosa bienvenida.

Donald Trump y Pedro Sánchez, y por ende EEUU y España, han sido los grandes protagonistas de la cumbre de la OTAN por la oposición del socialista a elevar el gasto en Defensa hasta el 5% del PIB (como quería Trump), aun después de haber firmado el acuerdo. Tras la insistencia del español en que el gasto del 2,1% es suficiente, el magnate amenazó con «hacer pagar el doble» a España – que «se ha convertido en un problema»- en aranceles.

«Papá está en casa… Hola, hola, hola, papá. El presidente Donald J. Trump asistió a la Cumbre de la OTAN en La Haya, Países Bajos», ha escrito la Casa Blanca junto al vídeo difundido.

🎶 Daddy’s home… Hey, hey, hey, Daddy.

President Donald J. Trump attended the NATO Summit in The Hague, Netherlands. pic.twitter.com/asJb5FD2Ii

