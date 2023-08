Comienzan a entregarse en Georgia los aliados de Trump en el caso de las elecciones de 2020

Los aliados de Donald Trump encausados por el presunto intento de revertir los resultados electorales en 2020 han comenzado a cumplir con el trámite de entregarse para ser detenidos en una cárcel del estado de Georgia. El propio ex presidente ya ha anunciado que lo hará este jueves 24 de agosto, y ya ha negociado una fianza de 200.000 dólares para salir en libertad. Los que sí han comenzado a desfilar son varios de los 18 aliados que también se las verán con la Justicia.

Scott Hall, agente financiero, ha sido el primero en personarse, si bien uno de los testimonios más esperados ha sido el del abogado John Eastman, que ha insistido ante la prensa que, «sin duda», sigue pensando que hubo fraude en dichos comicios, a pesar de que no se han presentado pruebas al respecto, según NBC News.

Los imputados tienen hasta el viernes a mediodía para entregarse y Trump ya ha adelantado que lo hará el jueves. «¿Os lo podéis creer? Iré a Atlanta, Georgia, este jueves para ser arrestado por una fiscal que es de izquierda radical, Fani Willis», señaló el expresidente, insistiendo en la tesis de la «caza de brujas».

Las declaraciones del exmandatario, que se ha pronunciado en su propia red social, tuvieron lugar horas después de que su equipo legal pactase las condiciones que le permitirán seguir en libertad una vez se entregue en Georgia, lo que incluirá previsiblemente el pago de una fianza de 200.000 dólares.

Además de la fianza económica, la libertad provisional implicará para Trump que no podrá realizar intimidación alguna sobre cualquiera de las otras 18 personas acusadas o de posibles testigos, lo que podría limitar también su margen de maniobra en las redes sociales.

La situación de Trump

Sus abogados se han reunido este lunes con la oficina fiscal que ha promovido la que es ya la cuarta imputación penal contra el antiguo mandatario, que al contrario que las otras tres no tiene alcance federal sino estatal. Si Trump volviese a la Casa Blanca, no podría autoindultarse en esta causa. Además de la fianza económica, la libertad provisional implicará para Trump que no podrá realizar intimidación alguna sobre cualquiera de las otras 18 personas acusadas o de posibles testigos, lo que podría limitar también su margen de maniobra en las reds sociales.