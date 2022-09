Los británicos reciben con expectación al rey Carlos III: «No creo que sea un padre para la gente»

Los británicos se agolpan a las puertas del Buckingham Palace para mostrar la admiración por la que hasta ayer era su reina. La muerte de Isabel II ha supuesto un gran revés para la mayoría de la ciudadanía, que se muestra conmocionada y expectante ante el trabajo que impulsará el próximo monarca, Carlos III.

Así lo traslada a OKDIARIO la ciudadana inglesa que aparece en este vídeo. «Isabel siempre ha sido mi reina y la admiro mucho. Es como una abuela, una madre para la comunidad y la nación. Creo que todos estamos esperando para ver a Carlos, aunque quizá marcará la diferencia. No será un padre porque un rey no es así. No quiero formar opiniones antes de que se ponga manos a la obra», señala ante las cámaras de este medio.

Asimismo, en estas imágenes se ve a centenares de personas a las puertas de la residencia oficial, depositando flores, para despedirse de la soberana.