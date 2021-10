Boris Johnson se encuentra en Marbella desde este viernes como ha informado la propia prensa británica a pesar de encontrare su país en plena crisis de suministros. Aunque las autoridades no han confirmado su presencia en España sí es cierto que las vacaciones del primer ministro han sorprendido en Reino Unido ya que que desde Downing Street se afirmó que no tendría vacaciones. Tampoco se ha podido confirmar si al primer ministro le acompaña su esposa Carrie y su hijo Wilfred, de un año de edad. Según recoge The Mirror, Marbella es un destino tradicional para los políticos conservadores británicos.

Desde diversas fuentes del Gobierno han defendido que es «razonable» este descanso y aseguran que el líder conservador lleva sin tomarse vacaciones en el extranjero desde diciembre del 2019, cuando se pasó varios días en una mansión de la isla caribeña de Mustique.

Boris y Carrie Johnson esperan un nuevo hijo a finales de año, por lo que la prensa de Reino Unido sentencia con que es una oportunidad para viajar juntos antes del nuevo alumbramiento. Las relajaciones en las restricciones también han posibilitado que El ‘premier’ haya podido viajar a España

La villa en la que se podría haber instalado Jhonson conocida como Torre Tramores está a siete kilómetros de la costa marbellí, tiene cinco suites en distribuidas en tres plantas y se alquila normalmente por 25.000 libras a la semana (30.000 euros). Así, The Daily Mail, cree que la Princesa Diana podría haber pasado allí una temporada tras su divorcio del Príncipe Carlos.

Desabastecimiento hasta las Navidades

El primer ministro británico, Boris Johnson, admitió este domingo a regañadientes que los problemas de desabastecimiento que sufre el Reino Unido podrían llegar hasta las Navidades, pero reiteró que no recurrirá a la «inmigración descontrolada» para solucionarlos. En una entrevista en la BBC, Johnson se mostró a la defensiva ante las preguntas de uno de los más inquisitivos entrevistadores de la cadena pública, Andrew Marr, y trató de salir indemne en el día en que el Partido Conservador inaugura su congreso anual en Mánchester (norte de Inglaterra).

Preguntado sobre unas declaraciones del ministro de Economía, Rishi Sunak, en las que este no descartaba que la crisis de suministro alcance a las Navidades, el primer ministro respondió: «Rishi siempre tiene razón en lo que dice». Para Johnson, los problemas que sufre la economía británica y que amenazan con ensombrecer el congreso, responden al «período de ajuste» del mercado laboral tras el Brexit y por la rápida recuperación postpandemia.

«Lo que vemos son las presiones y las tensiones que sufre una economía que es la que más crece de los países del G7», insistió una y otra vez Johnson para quitar hierro a las crisis en varios sectores.