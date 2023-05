La musa podemita en EEUU, Alexandria Ocasio-Cortez, representante de la ciudad de Nueva York, vuelve a los líos. Ahora ya no sólo carga contra los republicanos o contra todo aquel que no piense como ella. La candidata demócrata se ha enzarzado en una batalla fratricida dentro de las filas de su propio partido y lo ha hecho contra el alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, a quien ha tildado de «miserable» por su reacción tras la muerte el 1 de mayo de Jordan Neely, un indigente afroamericano en el metro a manos de otro pasajero.

Para Ocasio-Cortez, la respuesta de Adams ha alcanzado «una nueva bajeza». La congresista por Nueva York condenó las declaraciones que Adams hizo tras conocer la muerte de Neely, estrangulado hasta la muerte por un pasajero del metro: «Cualquier pérdida de vidas es trágica. No haré más comentarios porque todavía hay mucho que investigar».

«Sin embargo, sabemos que hubo problemas relevantes de salud mental por medio, a los que nuestra administración ha realizado una inversión récord para brindar atención a quienes la necesitan y sacar a las personas de entornos peligrosos como las calles y el metro», añadió.

Ocasio-Cortez tuiteó en respuesta a la afirmación de Adams: «Honestamente, se trata de nueva bajeza [del alcalde Adams]: no condenar un asesinato porque la víctima es de un estatus social que algunos consideran demasiado bajo para preocuparse es miserable». La representante demócrata cargó después contra los medios de comunicación «por vender narrativas de la derecha».

La muerte de Jordan Neely se ha convertido en el último incidente que en EEUU ha sido instrumentalizado por la izquierda política como una nueva muestra de la batalla racial. Y Ocasio-Cortez se ha subido al carro de dicho relato. Los videos y las fotos del suceso en el metro de Nueva York muestran a Neely, de 30 años, siendo objeto de una llave paralizante propia de artes marciales que provocó su muerte a manos de un ex marine de 24 años.

La llave paralizante, también conocida como llave dormilona o mata león ralentiza el flujo de sangre al cerebro, lo que hace que el oponente se desmaye. Es una maniobra increíblemente peligrosa como se vio tras lo ocurrido en este suceso.

El ex marine trató de someter a Jordan Neely tras supuestamente estar molestando al resto de pasajeros en el vagón. Como muestran los videos y las fotos del incidente captadas por el testigo y periodista, Juan Alberto Vázquez, quien publicó el video de la muerte de Neely en redes sociales, Neely gritaba: «No tengo comida, no tengo bebida, estoy harto», a lo que el ex marine lo agarró y estranguló. El video muestra la maniobra de dos minutos hasta que Neely deja de moverse, pero Vázquez aseguró que el proceso de asfixia duró 15 minutos.

El veterano, cuyo nombre no ha sido revelado, fue detenido por la policía y puesto en libertad sin cargos. Neely fue declarado muerto en un hospital neoyorquino, donde los médicos forenses determinaron que murió debido a una compresión en el cuello.

Muchos activistas reaccionaron ante la muerte de Neely este jueves asegurando que es una nueva muestra del racismo y la inhumanidad que las principales figuras políticas han fomentado contra los indigentes. Decenas de manifestantes tomaron las plataformas del metro y las calles de la ciudad de Nueva York para condenar la muerte ahora calificada como homicidio por las autoridades.