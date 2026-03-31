Un nuevo documento judicial ha causado gran revuelo en Estados Unidos. La bala que mató a Charlie Kirk podría no coincidir con el rifle utilizado por el presunto asesino Tyler Robinson. La información podría suponer un balón de oxígeno para la defensa, que intenta evitar la pena de muerte.

Los abogados de la defensa señalan que la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivo (ATF) «no pudo identificar la bala recuperada en la autopsia» de Charlie Kirk «como correspondiente al rifle supuestamente vinculado a Tyler Robinson». El dato alteraría el esclarecimiento del asesinato de Kirk. El FBI se centra ahora en realizar pruebas adicionales para identificarlo.

El informe del análisis de la bala de la ATF se ha mantenido bajo secreto de sumario, según The Guardian. Sin embargo, la defensa de Tyler Robinson ha citado fragmentos sobre la bala que mató a Charlie Kirk en documentos públicos que indican que los resultados fueron no concluyentes.

La defensa pide presentarlo como posible prueba exculpatoria

Con ello, ahora la defensa plantea en dichos documentos presentar el testimonio de la ATF como prueba exculpatoria, según ha informado Fox News. Según la moción presentada, los abogados pretenden aplazar la audiencia preliminar al menos seis meses, prevista para el 18 de mayo.

La defensa de Tyler Robinson señala también que el análisis de los informes de ADN presentados por la Oficina Federal de Investigación (FBI) y la ATF llevará tiempo para que el equipo de la defensa los analice, debido a que se encontraron varias muestras de ADN diferentes en algunas pruebas. Según una de las expertas, se necesitan seis meses para revisar las pruebas.

Añaden que han recibido unos 20.000 archivos de audios electrónicos, vídeos y documentos escritos que la Fiscalía ha presentado como prueba en el caso. «El equipo de la defensa ha dedicado, y seguirá dedicando, importantes recursos al procesamiento de la fase de presentación de pruebas, incluida la identificación de materiales aún no recibidos para garantizar la preparación para la audiencia preliminar. Sin embargo, el equipo de la defensa es realista y la revisión exhaustiva necesaria para determinar qué falta llevará cientos de horas», explican.

Aunque piden aplazar la audiencia preliminar, la solicitud presentada por los abogados de la defensa no pide que se posponga la próxima audiencia judicial, prevista para el 17 de abril. Ésta se centrará en el acceso del público y los medios de comunicación a futuras audiencias judiciales. El equipo de la defensa plantea presentar pruebas que, según indican, «contienen una cobertura mediática perjudicial y sesgada de este caso hasta el momento».

La documentación judicial también reveló a quiénes llamarán los fiscales para declarar en la audiencia preliminar. Serán los padres de Robinson, su cuarto de compañero y la pareja sentimental.

La Fiscalía afirmó que se encontró ADN compatible con el de Robinson

La Fiscalía pretende solicitar la pena de muerte para Robinson, acusado de asesinato con agravantes por la muerte de Kirk el pasado 10 de septiembre en el campus de la Universidad del Valle de Utah. Por el momento, Robinson no se ha declarado culpable ni inocente.

En esta línea han afirmado que se encontró ADN compatible con el de Robinson en el gatillo del rifle, el casquillo del disparo y dos cartuchos sin disparar. Sin embargo, los abogados defensores indican que se encontró ADN de varias personas en algunos objetos lo que, según ellos, requiere un análisis más complejo.

Charlie Kirk fue asesinado por un disparo de bala efectuado desde más de 100 metros de distancia. La búsqueda de su asesino duró varios días y culminó con la detención del presunto asesino Tyler Robinson, de quien las autoridades sospechaban gracias a la información de un familiar.