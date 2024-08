Así marchan las encuestas a 87 días de las elecciones en EEUU: Harris sigue 0,5 puntos delante de Trump

La vicepresidenta de Estados Unidos Kamala Harris, candidata demócrata, sigue este sábado por delante del ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, candidato republicano, en la media de las encuestas generales en la carrera presidencial en EEUU. Harris mantiene su leve su ventaja: continúa la vicepresidenta 0,5 puntos por delante del republicano.

Trump cede poco a poco en la media citada de las encuestas en EEUU, que retrata el sentir general del país cuando quedan tres meses para las elecciones presidenciales. Según la media de los sondeos, a 87 días de las elecciones un 47,6% de los votantes estadounidenses votaría a Kamala Harris, mientras que el 46,1% se decantaría por el republicano Donald Trump. En cambio, Trump ganaría la Casa Blanca, según las encuestas de los estados indecisos (swing states), con 287 votos electorales y Harris perdería al conseguir sólo 251. Se necesitan para ganar la Casa Blanca al menos 270.

Durante los últimos días, Harris ha cogido ventaja en la media de los estudios de opinión generales de EEUU. Pero, no ha terminado de despegar de manera clara. Dos encuestas publicadas el jueves indican que la carrera presidencial está más ajustada si se tiene en cuenta la media general de los sondeos. Trump va por delante acortando el impulso de Kamala Harris, después del anuncio de la retirada del presidente Joe Biden de la carrera presidencial, provocada por el desastroso debate de Atlanta (Georgia), en el que se pusieron de manifiesto sus problemas mentales y cognitivos, que venía la Casa Blanca ocultando desde hace meses.

Una de las encuestas, realizada por la cadena liberal Cnbc entre el 31 de julio y el 4 de agosto con 1.001 votantes registrados, ofrece a Trump una ventaja del 48%-46%. La otra, de Rasmussen Reports, que se ha llevado a cabo del 1 al 7 de agosto con 1.794 votantes probables, otorga a Trump una ventaja de cinco puntos.

En cambio, hay que tener en cuenta que son encuestas generales, y la carrera la decidirán los estados indecisos (swing states). Para llegar a la Casa Blanca, hay que conseguir 270 votos electorales, como se ha indicado con anterioridad. En cada estado, the winner takes all (el ganador se lo lleva todo), excepto en Nebraska y Maine.

Con algunos estados ya decididos, como por ejemplo, Texas, con 40 votos electorales, que irá para los republicanos, o California, con 54 votos electorales, que irá para los demócratas: la carrera presidencial se decide en siete estados: Arizona, Nevada, Wisconsin, Michigan, Pensilvania, Georgia y Carolina del Norte.

Trump ni siquiera los necesita todos para asegurarse la Casa Blanca. En cambio, Harris prácticamente sí. Según las últimas encuestas de estos estados, Trump ganaría con un total de 287 votos electorales y Harris se quedaría con 251. Trump se haría con Nevada (seis votos electorales), Arizona (11), Georgia (16), Carolina del Norte (16) y Pensilvania (19). Todavía así, podría permitirse el lujo de perder Georgia o Carolina del Norte, y todavía conseguir 271 votos electorales que le seguirían dando la Casa Blanca. Si Harris quiere ganar, necesita Pensilvania, parte del muro azul (blue wall) demócrata, donde Trump va arriba en las encuestas.

Por todo lo citado anteriormente, según las encuestas de los estados indecisos, Kamala Harris no tiene tantos caminos de acceso a la Casa Blanca como Trump. Todavía además queda, por lo menos, un debate, el que ya han acordado los dos equipos de campaña: el 10 de septiembre en la cadena Abc News. Un lance dialéctico que puede ser un problema para Harris, ya que no es buena oradora y no se conoce los grandes temas de política nacional ni internacional.