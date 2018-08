Borges rechaza la acusación: “Nadie lo cree, el único culpable de la tragedia de Venezuela es Maduro”

El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, sigue empeñado en culpar a Julio Borges, líder opositor democrático del país y presidente de la legítima Asamblea Nacional, del supuesto atentado que el sábado pasado habría acaecido durante el desfile de aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana en Caracas. El régimen ha mandado detener a Borges, exiliado en Bogotá (Colombia) y quien ha rechazado las acusaciones calificando de “montaje” todo el caso.

Borges opina que el ataque contra Maduro no es real y ha atribuido la ofensiva contra él y contra Requesens a que han mantenido “una posición muy clara que le ha hecho un daño total” al presidente venezolano porque ha logrado que Estados Unidos o la Unión Europea dictaran sanciones contra la cúpula dirigente.

“Lo queremos ver, como estará, fuera del poder, preso por la violación de los Derechos Humanos, preso por la destrucción de la democracia y con la obligación de que devuelva a todos los venezolanos lo que se les ha robado”, ha declarado Borges en un vídeo difundido por Twitter minutos después del fallo del TSJ, al que no se ha referido.

El coordinador nacional de Primero Justicia, partido opositor al que también pertenece Requesens, ha aprovechado para recalcar que “nadie quiere la violencia en Venezuela”: “El único promotor de la violencia se llama Nicolás Maduro y por eso necesitamos que democráticamente y en el corto plazo haya un cambio” político en el país.

Sólo los aliados —políticos o comerciales— del régimen de Maduro han apoyado la versión del tirano. Así, Cuba, Nicaragua, Bolivia y Rusia se han apresurado a condenar un atentado del que no se ha presentado una sola prueba y que aún no está claro siquiera que ocurriera. Las versiones no coinciden y sí hay imágenes de una explosión de gas en una vivienda cercana en el preciso instante en el que supuestamente dos drones explosivos fueron abatidos por el Sebin.

Así, Borges ha declarado, dirigiéndose en persona a Maduro, que “ni el país ni el mundo te creen la farsa del atentado, todos sabemos que es un montaje para perseguir y condenar a quienes nos oponemos a tu dictadura. Sepultaste la Constitución”.

Para demostrar el montaje de campañas contra él y el resto de opositores, el líder de Primero Justicia ha recordado que ha sido acusado por el madurismo “de la ‘guerra económica’, de la crisis del efectivo, de la hiperinflación, de la escasez generalizada”, e incluso “de trata de blancas”. Borges se toma con sorna esta última acusación: ” ¿Y ahora de la farsa del atentado? No engañas a nadie. El único culpable de la tragedia del país eres tú“.