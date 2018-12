EEUU deniega la entrada a la madre del niño yemení de dos años que morirá en un hospital de California

Este es Abdullah. Un niño de tan sólo dos años que nació con una enfermedad cerebral rara. Hace unos meses su padre, que es estadounidense, viajó con él desde Yemen para que recibiese un tratamiento en este hospital de California que no ha funcionado.

Según los médicos, al pequeño no le queda mucho tiempo de vida y su madre no puede estar con él porque está muy lejos. “Mi esposa me llama todos los días, con ganas de besar y abrazar a su hijo por última vez”. Ella es de Yemen y el veto migratorio de Trump en contra de países musulmanes le ha prohibido entrar en Estados Unidos, a pesar de que su hijo se esté muriendo. Su padre hace un llamamiento público para que la dejen entrar en el país. “El tiempo se acaba. Por favor ayúdenos a reunir a mi familia otra vez”. Antes de que desconecten las máquinas que mantienen al pequeño con vida.