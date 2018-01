Los médicos de la Casablanca acreditan que la salud de Trump es “excelente”, también la mental

La salud del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es “excelente”, incluidas sus “capacidades cognitivas”, y seguirá siendo así, previsiblemente, durante el resto de su mandato, según ha informado este martes el médico de la Casa Blanca Ronny Jackson, en respuesta a los recientes cuestionamientos sobre la salud mental del magnate neoyorquino.

“En resumen, la salud del presidente es excelente”, ha sostenido Jackson, que ha comparecido ante los medios de comunicación para exponer al detalle el informe de la primera revisión médica oficial a la que se ha sometido Trump, de 71 años de edad, desde que llegó al cargo, hace casi un año.

No padece problemas graves –”disfruta de los beneficios de un largo periodo sin tabaco ni alcohol”–, pero toma medicamentos para controlar el colesterol y prevenir los infartos y la caída del pelo.

Jackson ha revelado además que el jefe de Estado pesa 239 libras (unos 100 kilos) y quiere perder entre 10 y 15 (entre cuatro y seis), por lo que ahora seguirá una dieta “baja en grasas y carbohidratos” y hará ejercicio.

La revisión médica, que se hizo la semana pasada, incluye de forma excepcional pruebas sobre salud mental por expreso deseo de Trump. “No tengo ninguna preocupación sobre sus capacidades cognitivas”, ha asegurado Jackson. “Las tiene intactas”, ha recalcado.

La capacidad mental de Trump se ha cuestionado a raíz de la publicación del libro ‘Furia y Fuego en la Casa Blanca’, que recoge testimonios de colaboradores cercanos del presidente durante su primer año de Gobierno que le describen como alguien mentalmente inestable.

El propio Trump salió al paso de los comentarios asegurando que, no solo no tiene problemas cognitivos, sino que es todo “un genio”. No obstante, ha querido anular los rumores con este examen médico.

“Está bien para desempeñar sus obligaciones”, ha defendido el médico presidencial. “De hecho, creo que seguirá así para lo que queda de su mandato, incluso si consigue otro mandato”, ha apostillado.