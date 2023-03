Quedarán impecables y relucientes: los trucos para limpiar los altavoces del iphone

Con el uso y el paso del tiempo, la suciedad se acumula en cada pequeño orificio de dispositivos electrónicos como los smartphones. Por eso es fundamental saber cómo limpiar los altavoces del iPhone para quitar toda la mugre que puede haberse alojado en ellos.

Éste es un tutorial importante no sólo porque a nadie le gusta saber que hay suciedad dentro de su teléfono, sino también porque esas partículas pueden afectar negativamente el funcionamiento de los EarPods -y otros accesorios- que conectes al móvil en el futuro. Realizar una limpieza a fondo evitará que tengas que recurrir al servicio técnico o, peor aún, que debas sustituir algunas piezas.

Los trucos para limpiar los altavoces del iphone

¿Cómo saber si el altavoz de mi iPhone está sucio y qué hacer entonces?

A pesar de que recomendamos eliminar la suciedad de los altavoces y los diferentes puertos del iPhone al menos una vez por mes, puedes saber si tiene mugre de una forma fácil. Basta echar un vistazo alumbrando con una linterna para observar su interior. Siempre que notes que hay demasiados restos visibles, tienes que tomarte el tiempo de limpiar tu iPhone, Android, etc.

Nunca uses líquidos para esta tarea porque, por sus propiedades, podrían acabar alterando los circuitos internos del equipo. Únicamente utiliza herramientas específicamente diseñadas para ello y, antes de empezar, apaga el aparato por completo.

Estos instrumentos no deben ser punzantes o puntiagudos, y tampoco es recomendable aplicar sprays o aire al iPhone.

Paso a paso

Descartado cualquier problema de software con un sencillo reinicio, en el caso de que experimentes problemas con el audio, comienza pasando un cepillo de dientes lentamente por los agujeros del iPhone. Las cerdas removerán la suciedad con simpleza, sin dañarlo. Haz ligeros movimientos circulares, delicados, para ir expulsando la mugre a medida que queda atrapada en las cerdas del cepillo.

La masilla adhesiva es otra buena opción, dejándola actuar durante unos minutos hasta que todos los restos de peguen a ella. Normalmente, tendrás que insistir varias veces hasta deshacerte de toda la suciedad. Pero los resultados suelen ser excelentes.

¿Qué pasa si los problemas continúan?

Suponiendo que no estés disfrutando de la calidad de audio típica de tu iPhone, y ya consciente de que no hay fallos en el software ni tampoco mugre interrumpiendo la salida del sonido, no quedará más remedio que llevarlo a una Apple Store o Premium Reseller. Es muy posible que se requiera el reemplazo de algunos de los componentes duros, o la limpieza más profunda de un profesional.