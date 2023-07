Los pasos para curar los bultos de los piercings en las orejas

Los aros siguen siendo uno de los accesorios favoritos de los más innovadores. Pero debemos ser cuidadosos. En más de una ocasión, al colocarlos pueden provocar daños en la zona. Si no se atienden a tiempo, aparecen infecciones, dolores y otros. Por eso deberías saber cómo curar los bultos de los piercings en las orejas antes de que sea demasiado tarde.

Los granulomas o «bultos de curación» son muy comunes durante el proceso de colocación de los aros, y suelen desaparecer solos. Sin embargo, si se mantiene allí más de un par de días y no notas que retrocede, automáticamente deberías ocuparte de ello.

Cómo curar los bultos de los piercings en las orejas

¿Cuánto tiempo debería tardar en desaparecer el bulto en un piercing?

Esto es muy variable, y hay quienes afirman que les han desaparecido recién transcurridos dos años.

Evidentemente aquello no es lo normal. Si al cabo de un par de semanas no ves mejoras, visita entonces al médico. No deberías reventar el bulto de un piercing, por muy tentador que sea intentarlo, aumentarás las probabilidades de infectarte, y ello debe hacerlo el profesional.

Si tienes tales bultos, no es necesario que acudas a un médico de inmediato pero sí que realices ciertas curaciones específicas. Lo principal es llevar adelante el procedimiento que recomiende el profesional, limpiando regularmente la herida del piercing.

¿Cómo tratarlos en casa?

Para eliminar el líquido que queda atrapado debajo de la piel, que es como se forman los granulomas, remoja un poco de algodón. Lo ideal es hacerlo con agua caliente, y si no tienes algodón usa un paño o una gasa limpia. Mantén presionado contra el bulto. Pasados unos segundos, retira el algodón y repite este paso a paso tantas veces como puedas.

Un truco que podría ayudarte es el de cambiar de pendiente. En más de una ocasión, hay algunos aretes que causan infecciones debido a su composición con aleaciones de metal que contienen níquel. Asegúrate de cambiar el que estás utilizando por uno sin níquel.

¿Se pueden prevenir los bultos en los piercings en el cartílago?

Existen varios consejos que podrían evitarte el disgusto y la molestia de convivir con los granulomas. Por ejemplo, evita todos aquellos piercings cuyos pendientes te vayan sueltos. Deben quedar perfectos en su lugar y no estar moviéndose de un sitio a otro.

Tampoco se aconsejan los pendientes con un seguro de mariposa ya que, por su forma, aumentan la posibilidad de generar bultos.